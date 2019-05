The Order 1886, entwickelt von Ready At Dawn, ist ein Spiel, das zu Beginn dieser Generation für die PlayStation 4 exklusiv aufgelegt wurde. Es war ein großartiges Spiel, in gewisser Weise immer noch einer der am besten aussehenden Titel des Systems. Jetzt kehrt das Unternehmen mit einem neuen Spiel in den AAA-Bereich zurück und nimmt einige Lektionen, die sie seit 1886 (dem Titel, nicht dem Jahr) gelernt haben, zu Herzen.

Nach The Order 1886 hat das Unternehmen hauptsächlich an kleineren Projekten gearbeitet. Der VR-Titel Lone Echo II soll Anfang nächsten Jahres für die Oculus Rift erscheinen. Im Gespräch mit GamesBeat erklärte CEO Ru Weerasuriya, dass sie an einer neuen AAA-Produktion arbeiten, dass sie selbst finanzieren.

“ Wir arbeiten gerade an einem Triple-A-Konsolentitel, etwas, das wir intern entwickeln.“

The Order 1886 wurde größtenteils für sein lineares Gameplay und sein grundlegendes Gunplay kritisiert. Seine Geschichte und seine Grafiken wurden gelobt. Weerasuriya ging nicht auf Details über das nächste Spiel ein, aber es ist jetzt ein Prototyp. Also es wird noch eine Weile dauern, bis wir etwas sehen werden.

Ihr letzter großer Titel, The Order 1886, hatte einige interessante Ideen, so dass es sich lohnen wird zu sehen, ob die Entwickler dies in einem neuen Titel wieder realisieren können. Mehr zu diesem Titel findet ihr auch in unserem Spieletest.