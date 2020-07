The Medium: Neuer Trailer zum Dual-Reality Horror veröffentlicht

Das Bloober Team, die Macher von Blair Witch, Observer und Layers of Fear, präsentierte heute direkt vom Microsoft Xbox Series X Games Showcase Event einen brandneuen Trailer zu The Medium, dem psychologischen Horror-Spiel, mit dem einzigartigen und offiziellen „Zum ersten Mal“ patentiertes Dual-Reality-Gameplay in seiner unheimlichen Umgebung.

In dem neuen Dual-Reality-Trailer von The Medium können Spieler sowohl die physische als auch die geistige Weltrealität erkunden, die gleichzeitig im Körper von Marianne, einem von Visionen geprägten Medium, gezeigt wird. Spieler können dabei zwischen der realen Welt und der Geisterwelt nach belieben hin und her switchen. Während des gesamten Trailers wird Mariannes Bewegung durch beide Welten von einem einzigen analogen Stick gesteuert, wobei unterschiedliche Interaktionen zwischen den einzelnen Welten verwendet werden, um Rätsel zu lösen und verschiedene Wege zu erkunden. Die Zuschauer können auch einen Blick darauf werfen, wie Marianne in der Geisterwelt andere Fähigkeiten als die reale Marianne besitzt, einschließlich einer Fähigkeit namens Out of Body.

The Medium wird in der Weihnachtszeit 2020 auf Xbox Series X und PC veröffentlicht und rendert zwei vollwertige und visuell unterschiedliche Welten gleichzeitig ohne Ladebildschirme. Der Zugang zu beiden Welten bietet eine einzigartige Perspektive für das spannungsgeladene, psychologische Horrorspiel als Dual-Reality-Gameplay, wobei diese visuelle Wiedergabetreue nur auf Hardware der nächsten Generation möglich ist.