The Legend of Zelda hat einen traurigen Rekord gebrochen

The Legend of Zelda hat einen Rekord gebrochen: Noch nie mussten Fans so lange auf ein neues Spiel warten – ein Zeichen, dass Spieleentwicklungen immer länger benötigen. Geschuldet ist das auch der Open World, die mehr bietet als frühere Ableger der Spielreihe.

Die längste Lücke zwischen Veröffentlichungen: Wie Twitter-User BombosMedallion veröffentlichte, markiert der heutige Tag die längste Durststrecke für Zelda-Fans. Die längste Wartezeit zwischen zwei Spielen dauerte bisher übrigens zwischen Link’s Awakening auf dem Game Boy und bahnbrechenden Ocarina of Time of dem Nintendo 64.

Der bisherige Rekord zwischen zwei Zelda-Spielen lag übrigens bei 5 Jahren, 5 Monaten und 15 Tagen. Da der Nachfolger von Breath of the Wild auf 2023 verschoben wurde, kann man davon ausgehen, dass dieser Rekord um einige Monate (wenn nicht sogar ein Jahr) überschritten wird.

Nintendo weiß natürlich, wie wichtig das Franchise für sie ist. Seit dem Release der Switch 2017 gab es bisher 6 Veröffentlichungen – inklusive BotW – mit Zelda-Thema. Natürlich die beiden Remakes, Skyward Sword HD (2021) und Link’s Awakening (2019), aber auch Hyrule Wariors: Zeit der Verheerung (2020) und Hyrule Warriors – Definitive Edition (2018).

Natürlich muss man an dieser Stelle auch Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer (2019) erwähnen, dass rhythmische Action-Adventure von Entwickler Brace Yourself Games.

