Der Youtuber AbdallahSmash026 hat ein Video veröffentlicht, welcher die „Trial of the Sword“-Challenge für The Legend of Zelda: Breath of the Wild zeigt.

Dabei hat er die Erweiterung komplett durchgespielt. Die Erweiterung erschien vor zwei Tagen für Nintendo Switch.

