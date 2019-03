In der gesamten Legend of Zelda-Serie findet man immer wieder neue künstlerische Herangehensweisen an die Grafik der Spiele. Breath of the Wild für den Nintendo Switch war nicht anders. Hyrule in seiner schon beinahe zierlichen Gestalt zu sehen, passt einfach zum Game selbst. Selbst für jene (wie mich) die doch etwas „Realistischeres“ erwartet hätten.

Was passiert also wenn wir das Game, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, plötzlich ohne den bekannten Kunststil sehen würden? Erwartet uns ein komplett neues Erscheinungsbild? Der YouTuber „Arkh Longstride“ hat ein Video mit einer stark modifizierten Emulation des auf dem PC laufenden Spiels veröffentlicht. Verschiedene Bereiche des Mastermind-Titels aus dem Jahr 2017 sehen plötzlich komplett anders aus. Aus grafischer Sicht eigentlich komplett anders.

Das Cel-Shading wurde komplett weggenommen und auf die Framerate liegt bei 60 Bildern/Sekunde, bei der Switch ist es die Hälfte. Plötzlich wirkt Link’s Atem lebendig. Sicherlich sieht das Game dadurch „besser“ aus, aber damit geht auch das Besondere verloren.

Würdet ihr die Grafik aus dem Video dem Original vorziehen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Nutzt dazu unsere Kommentar-Möglichkeit.