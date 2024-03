The Legend of Heroes: Trails through Daybreak kommt in den Westen

NIS America hat bekannt gegeben, dass The Legend of Heroes: Trails through Daybreak am 5. Juli im Westen für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und PC veröffentlicht wird.

Ursprünglich wurde The Legend of Heroes: Trails through Daybreak am 30. September 2021 für die PlayStation 4 in Japan und Asien veröffentlicht, gefolgt von der PlayStation 5 am 28. Juli 2022. Die PC-Version wurde am selben Tag in Asien über Steam rausgebracht und erschien am 2. März 2023 in Japan. Die Switch-Version folgte am 15. Februar 2024 in Japan und am 29. Februar 2024 in Asien.

In der Folge eines kurzen Krieges genießt Calvard eine beispiellose wirtschaftliche Blüte. Doch die Öffentlichkeit wird unsicher, da die Zahl der Einwanderer zunimmt und fragwürdige politische Reformen um sich greifen. Folge dem Spriggan Van Arkride bei einer einzigartigen Bitte, die sich als mehr erweisen wird, als erwartet. Wird die Nation ins Chaos stürzen? Das Leben eines Spriggan ist nur einer von vielen Berufen, die aus der Calvard-Republik hervorgegangen sind. Ob als Detektiv, Vermittler oder Kopfgeldjäger, Van Arkride übernimmt die Art von Arbeit, die legitime Quellen nicht akzeptieren können.

Key Features