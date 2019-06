The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III wird am 24. September in Nordamerika, am 27. September in Europa und am 4. Oktober in Australien und Neuseeland für PlayStation 4 veröffentlicht, gab Publisher NIS America bekannt.

Fast anderthalb Jahre sind seit dem erebonischen Bürgerkrieg vergangen, und seitdem hat sich viel verändert. Von den veränderten Standpunkten der Länder über die Innenpolitik des Imperiums bis hin zum Leben von Rean Schwarzer haben die Schatten der Vergangenheit der Glut eines neuen Kapitels Platz gemacht. ach seinem Abschluss an der Militärakademie in Thors ist Rean Dozent am Thors Branch Campus, einer neu eröffneten Akademie. Hier übernimmt er die Führung einer brandneuen Klasse VII und muss eine neue Generation von Helden in eine unbekannte Zukunft führen. Obwohl jetzt alles ruhig ist, plant die schändliche Organisation Ouroboros weiterhin eine dunkle Verschwörung, die den gesamten Kontinent in einen Krieg verwickeln könnte … oder vielleicht etwas noch Unheimlicheres.

