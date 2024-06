The Last of Us Part 2: PC-Release erst nächstes Jahr?

Laut einem vertrauenswürdigen Insider namens “billbil-kun”, der für seine präzisen Vorhersagen bekannt ist, wurde die PC-Portierung von The Last of Us Part 2 seit 2021 entwickelt. Die Arbeit an der PC-Version wurde schon im November 2023 beendet, dennoch fehlt bislang ein konkretes Veröffentlichungsdatum. Der Insider vermutet, dass die Verzögerung absichtlich erfolgt ist, um den Release der PC-Version mit dem Start der zweiten Staffel der HBO-Serie zu synchronisieren. Diese Staffel wird im nächsten Jahr erwartet und könnte somit ein doppeltes Highlight für Fans der Serie und des Spiels darstellen.

Die PC-Version basiert auf der Remastered-Version, die Anfang des Jahres für die PlayStation 5 (PS5) herauskam, wie billbil-kun auf Dealabs.com berichtet. Diese Version bietet dir den “No Return-Modus”, die “Lost Levels” und Kommentare der Entwickler. All diese Neuerungen machen das Spiel noch spannender und bieten dir die beste Möglichkeit, in die packende Geschichte von Ellie und Abby einzutauchen.

Der Release der PC-Version von The Last of Us Part 2 könnte die spannende Story und die beeindruckende Grafik des Spiels endlich auf eine weitere Plattform bringen. Bisher konntest du das Spiel auf der PlayStation 4 (PS4) genießen, und die Remastered-Version ist exklusiv für die PS5 verfügbar. Mit dem bevorstehenden PC-Release wird das Spiel einem noch größeren Publikum zugänglich gemacht. Wenn du bisher keine der beiden PlayStation-Konsolen besitzt, bietet sich dir die perfekte Gelegenheit, eines der besten narrativen Spiele der letzten Jahre zu erleben.

The Last of Us 2: Warum wurde die PC-Version bisher zurückgehalten?

Diese Frage bleibt offen. Es könnte strategische Gründe geben, wie die gleichzeitige Veröffentlichung mit der zweiten Staffel der HBO-Serie, um die Aufmerksamkeit zu maximieren. Unabhängig davon kannst du sicher sein, dass die Entwickler viel Mühe und Zeit investiert haben, um die PC-Version zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die Wartezeit könnte sich also definitiv lohnen.

Insgesamt bietet dir die Remastered-Version von The Last of Us Part 2 nicht nur die bekannte, emotionale Geschichte, sondern auch zahlreiche Verbesserungen und neue Inhalte, die sowohl alteingesessene Fans als auch Neulinge begeistern werden. Wenn du auf intensive Geschichten und hochwertige Grafik stehst, solltest du diesen Titel definitiv im Auge behalten.

The Last of Us: Part 2 ist bisher für PS4 und PS5 als Remastered-Version erschienen. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der HBO-Serie “The Last of Us” starteten im Frühling 2024. Für die erste Staffel benötigte man rund ein Jahr. So können wir in etwa einschätzen, dass der PC-Release tatsächlich erst Anfang bis Mitte 2025 erfolgen wird.