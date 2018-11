The First Tree: Console Edition erscheint weltweit am 30. November für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Das Game erschien erstmals im September 2017 für Steam. Nun haben sich die Entwickler dazu entschieden, das Game auch für die Konsolen auf den Markt zu bringen.

Das Spiel folgt den Geschichten zweier miteinander verbundener Wesen. Einem Fuchs, der nach seinen verschollenen Jungen sucht und einem Sohn, der sich mit seinem Vater in Alaska verbindet. Die Spieler übernehmen die Kontrolle des Fuchses auf einer ergreifenden und schönen Reise, die an der Quelle des Lebens beginnt und möglicherweise zu einem Verständnis des Todes führt. Auf dem Weg dorthin können Spieler Artefakte und Geschichten aus dem Leben des Sohnes entdecken.

