Wie Matt Firor im Gespräch mit Expansive über The Elder Scrolls Online ausgeplaudert hat, ist jedes Jahr ein neues größeres Kapitel geplant.

Nach der Veröffentlichung von Morrowind im letzten Jahr nd Summerset in diesem Jahr sagte Matt, dass jedes Jahr drei zusätzliche DLC’s in der Art von Murkmire, Dragon Bones und Wolfhunter kommen werden.

Hier einige Text-Auszüge aus dem Interview:

„Wir sind jetzt verpflichtet, ein großes Kapitel pro Jahr zu haben. Und dann die drei kleineren DLCs.“ „Es ist ein großes Kapitel pro Jahr, normalerweise um den Juni herum, zwei DLCs und dann, wie wir es nennen, ein Standard-DLC.“ „Wir mögen es jedes Jahr ein bisschen mischen, aber ich denke, das ist eine gute Mischung. Und es gibt allen Arten von ESO-Spielern neue Inhalte. „

Das große 2019er-Kapitel ist bereits in Arbeit und das für 2020 ist bereits in Konzeption. Und laut Matt soll es „das Ehrgeizigste sein“, welches sie jemals gemacht haben.