Terra Nil – Entspannte Ab- und Aufbausimulation für PC angekündigt

Mit Terra Nil haben Publisher Devolver Digital und Broforce-Entwickler Free Lives einen Abbauspiel angekündigt, der in der postapokalyptischen Zukunft spielt. Ihr seid damit beauftragt der tristen und kargen Natur ihren Platz in der Welt zurückzugeben. Das Spiel soll zu einem späteren Zeitpunkt für PC via Steam erscheinen.

Bekannte Inhalte des Titels

In Terra Nil ist es eure Aufgabe so naturnah wie nur möglich das Land wieder zum Leben zu erwecken. Somit beginnt ihr zunächst das Wassersystem aufzubauen und den Boden von der Apokalypse zu reinigen, damit es wieder zu einem fruchtbarem Land aufsteigt. Mit zunehmenden Erfolg könnt ihr auf eine noch größeren Reise aufbrechen. Wodurch ihr eines Tages den Klimawandel erzeugen und wilde Tiere zurück in das Land führen könnt. Damit ihr den makellosen Zustand der Welt beibehalten könnt, ist es auch eure Aufgabe die bereits genutzten Gegenstände zu recyceln und erneut zu verwenden.

Jedes Land in Terra Nil bietet euch außergewöhnlichen Eigenschaften und zufällig generierten Paletten. Wodurch sich eure Erfahrungen jedes Mal unterscheiden werden, egal wie oft ihr das Spiel erneut startet. Mit der handgemalten Welt bietet euch Free Lives eine einzigartige Welt, bei dem jeder Gegenstand zu Atmen scheint. Neben der malerischen Welt wird euch auch ein beruhigender Soundtrack das Erlebnis von Entspannung und Freude vermitteln. Dabei wird das ab- und wieder aufbauen des Landes zu einem Kinderspiel.

Falls ihr unsicher seid ob Terra Nil euch lange interessieren könnte, so habt ihr derzeit eine Chance die Demo auszutesten. Im derzeitigen E3-Event auf Steam seid ihr in der Lage zahlreiche Titel der Ankündigungen selbst auszutesten, bevor ihr euch zu einem Kauf hinreißen lassen müsst.