Tentacular (PS VR2) – Game Review

Ich wusste es nicht, aber ich wollte schon immer Tentakel haben.

Ob ihr es glaubt oder nicht, Tentacular ist ein VR Spiel welches ihr definitiv in eurer Bibliothek haben wollt. Es hat mich mit jedem neuen Schritt einfach mehr und mehr überrascht. Und ganz ehrlich. Diese Tentakel stellten sich als größere Herausforderung heraus als ich dachte und es machte mir mehr und mehr Spaß. Ein monströs witziges Spiel mit Herz und Fun für Alle.

Tentacular: Die Story – Game Review

Alles gute zum 16. Geburstag! Gigantisches Tentakel Monster. Wünscht dir deine Schwester. Aber wie kann das die Schwester sein? Nun das ist Teil der doch recht herzigen Story von Tentacular. Und das Spiel erzählt diese so beiläufig und auch mit einer prise schwarzen Humor. Denn das Tentakelmonster ist in einer Stadt aufgewachsen mit ganz “normalen” Menschen. Wo es doch selbst alles Andere als “normal” ist.

Das führte im Leben des großen Tentakel-Tatschers zu manchen Missverständnissen und Hoppalas. Ganz beliebt scheint das Monster also bei den Bürgern der Stadt nicht zu sein. Aber das soll sich nun zum Geburtstag alles ändern. Der Bürgermeister verspricht einen Neuanfang zwischen den Menschen und dem Monster. Es soll ein offizieller Bürger der Stadt werden zum 16ten Geburtstag und sogar einen Job bekommen.

Tentacular: Die Jobs – Game Review

Um herauszufinden welchen Beruf das Monster ausüben soll um sich mit den Menschen wieder anzufreunden, muss es tatsächlich durch einen Bewerbungs Prozess. Einige motorische Tests und Übungen rund um Geschicklichkeit. Die Anfangs so witzig und simpel wirken. Bis man als Spieler:in drauf kommt. “Shit… Ich hab ja Tentakel statt Händen.” Und man nicht wirklich greifen kann, sondern nur dinge ansaugen.

Plötzlich wird das Stapeln von Schiffscontainern zu einer Aufgabe die von lauter Kichern begleitet wird. Oder wenn man simple Dinge von A nach B räumen soll und versehentlich alles mit den riesigen Tentakeln umwirft. Tentacular glänzt tatsächlich mit dem Ungeschick der Spieler:innen und dem, dass diese Tentakel alles Andere als einfach zu bedienen sind. Die Jobs machen dadurch eine Menge Spaß und dieser ist hier deutlich im Vordergrund.

Tentacular: Die Steuerung – Game Review

So einfach die Steuerung auch klingen mag, denn es beschränkt sich auf die Bewegung der Arme und Triggerbuttons zum Ansaugen, so fordernd ist dieses Element des Spiels. Denn die Tentakel sind sehr flexibel. Was sie dehnbar macht. Aber auch baumeln lässt, wenn man zum Beispiel einen Schiffscontainer nur mit einer Hand hebt. Diesen aber präzise platzieren muss. Also muss man mit beiden Armen ran.

Zusätzlich kann man mit den Joystics das Monster auch durch die Welt bewegen. Denn Tentacular sieht zwar so stationär aus. Aber man kann auch hinter die Insel spazieren um dort nach anderen Gegenständen zu suchen, welche vielleicht nützlich sein könnten bei einer Aufgabe. Und wenn die aufgabe ganz frustrierend sein sollte, kann man die kommentierenden Menschen auch einfach mit einem Stromkabel von der Insel schleudern.

Fazit zu Tentacular – Game Review

Ganz ehrlich, den Part über Grafik und Audio spare ich mir. Denn ihr seht selbst, dass dieses Spiel nicht auf diese Faktoren setzt. Es ist ganz klar, dass in Tentacular der Spaß im Vordergrund steht. Und die Entwickler haben sich echt eine Menge skurriler Dinge und Aufgaben einfallen lassen, um Spieler:innen an die Grenzen ihrer Tentakel-Fähigkeiten zu treiben. Also die Aufgaben nehmen kein Ende und der Einsatz der Tentakel ist auf so viele verschiedene Wege möglich. So banal eine Aufgabe aussieht. Liegt es an euch, wie ihr eure Tentakel einsetzt. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, welches ich vielleicht nicht ernst genommen hätte, wenn ich es nicht zum Test erhalten hätte. So kann ich sagen, dass es echt mehr Spaß macht als erwartet. Und die süße Geschichte in die es verpackt ist, ist ein kleiner Bonus oben drauf.

Review Wertung

8 SCORE Ein sehr spaßiges VR Game welches auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint aber doch viel mehr mitbringt um sich die Zeit mit Tentakeln zu vertreiben. Detail-Wertung Grafik 6 Sound 6 Gameplay 9 Story 8 Motivation 9 Steuerung 9

