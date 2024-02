Tekken 8: Neues Shop-Feature mit Mikrotransaktionen

Tekken 8 könnte durch den neuen Tekken-Shop Mikrotransaktionen einführen. Die Fans sind bereits gespalten. Das neueste Tekken-Spiel kam im Januar auf den Markt und erhielt begeisterte Kritiken. Viele lobten das Spiel für seine Handlung, das “aggressive” Gameplay und die verbesserte visuelle Präsentation. Tekken 8 hat bereits wenige Wochen nach der Veröffentlichung die Verkaufserwartungen von Publisher Bandai Namco übertroffen. Der Erfolg wird sich wahrscheinlich fortsetzen, wenn die DLC-Welle nach der Veröffentlichung des Spiels einsetzt. Die DLCs beginnen mit dem bei den Fans beliebten Capoeira-Experten Eddy Gordo.

Tekken 8 setzt jedoch einen kontroversen Trend in der Spieleindustrie fort: Mikrotransaktionen. In vielen Videospielen können Spieler mit echtem Geld zusätzliche Gegenstände kaufen. Allerdings sind Mikrotransaktionen bei der Veröffentlichung von Triple-A-Kampfspielen zum Vollpreis stark umstritten. Street Fighter 6 geriet beispielsweise wegen der hohen Kosten für alternative DLC-Charaktere in die Kritik. Auch Mortal Kombat 1 erhielt beträchtliche Kritik, da Spieler für die Freischaltung spezieller Fatalities, wie der Halloween-Todesanimation, die im vergangenen Oktober veröffentlicht wurde, zahlen mussten.

Letzte Woche haben Spieler beim Einloggen eine Nachricht im Spiel erhalten, die darauf hinweist, dass der kommende Tekken-Shop eigene Mikrotransaktionen einführen wird. Bandai Namco hat dies bereits angedeutet. Fans vermuteten zunächst, dass dieser neue Shop die spielinterne Fight-Money-Währung von Tekken 8 für seine Einkäufe verwenden wird. Die Ankündigungsnachricht widerlegt dies jedoch scheinbar, indem sie besagt, dass die ESRB-Einstufung des Spiels aktualisiert wurde, um “In-Game Purchases” zu erwähnen. Dies bestätigt jedoch nicht, dass echtes Geld im Spiel sein wird.

Die bevorstehenden Mikrotransaktionen in Tekken 8 spalten bereits die Fans

Die Nachricht über den möglichen Mikrotransaktions-Shop von Tekken 8 hat online bereits ein gemischtes Echo hervorgerufen. Einige bezeichnen die Implikation von Mikrotransaktionen als etwas allgemein Negatives, während andere der Meinung sind, dass der Titel den Vorteil des Zweifels verdient. Im Grundspiel sind bereits viele Inhalte enthalten. Diese Fans haben kein Problem damit, dass Tekken 8 neben den bereits bestätigten DLC-Charakteren, wie dem bereits erwähnten Eddy Gordo, auch Legacy-Skins für bestehende Charaktere und andere kleinere kosmetische Gegenstände zu einem vernünftigen Preis verkauft.

Es gibt derzeit keine offiziellen Informationen darüber, wann der Tekken-Shop zu Tekken 8 hinzugefügt wird oder was er beinhalten könnte. Solche Informationen könnten während des bestätigten Tekken-Talk-Livestreams diese Woche bekannt gegeben werden. Die Ankündigung hat bereits eine Diskussion unter der großen Fangemeinde des Spiels ausgelöst. Bandai Namco sollte bei dem kommenden Mikrotransaktionsmodell des Spiels vorsichtig sein, um das Wohlwollen der Spieler nicht zu verlieren. Tekken 8 hat in weniger als einem Monat auf dem Markt viel Begeisterung erzeugt.

Worum geht es in Tekken 8?

Tekken 8 ist ein 3D-Kampfspiel, das am 26. Januar 2024 veröffentlicht wurde. Es ist der neueste Teil der legendären Tekken-Reihe, die die tragische Saga der Mishima- und Kazama-Blutlinien und ihre weltbewegenden Kämpfe zwischen Vater und Sohn fortsetzt. Das Spiel bietet 32 neu gestaltete, einzigartige Kämpfer, ein brandneues „Heat“-System, das aggressive Taktiken belohnt, und eine Vielzahl von Einzelspieler- und Mehrspielermodi, einschließlich des neuen Arcade Quest-Modus und eines umfassenden Anpassungssystems für Charaktere und Avatare.