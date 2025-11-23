Tears of the Kingdom vor Ocarina of Time? – Zelda-Fans zerlegen „Ranking“ und sehen andere Spiele an der Spitze

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn ein großes weltweites Magazin wie IGN eine neue Liste der besten Nintendo-Spiele aller Zeiten veröffentlicht, ist Streit fast garantiert. Dieses Mal trifft es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In der „Top 100“-Liste landet das Switch-Abenteuer auf Platz 1 der Zelda-Reihe und sogar an der absoluten Spitze der Nintendo-Historie. Direkt dahinter: Breath of the Wild auf Platz 2.

Im Subreddit „TrueZelda“ löste das eine intensive Diskussion aus. Viele Fans halten andere Zelda-Titel für stärker, sehen Klassiker zu weit hinten und fragen sich, ob Größe und Freiheit wirklich die einzigen Maßstäbe sein sollten. Spannend: Ein Blick auf eine andere Bewertungsliste zeigt, dass Tears of the Kingdom zwar sehr hoch gehandelt wird, aber nicht überall ganz oben steht.

IGN kürt Tears of the Kingdom zum besten Zelda

In der IGN-Liste der 100 besten Nintendo-Spiele sind mehrere Zelda-Titel vertreten, darunter:

Twilight Princess (61)

(61) Link’s Awakening (47)

(47) The Legend of Zelda (41)

(41) Majora’s Mask (24)

(24) A Link Between Worlds (21)

(21) The Wind Waker (16)

(16) A Link to the Past (9)

(9) Ocarina of Time (6)

(6) Breath of the Wild (2)

(2) Tears of the Kingdom (1)

Damit setzt IGN ganz klar ein Statement: Die offene, physikgetriebene, moderne Open-World-Ära mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom steht über allen anderen Zelda-Spielen. Der Thread-Ersteller im Subreddit sieht das anders. Für ihn sind etwa Link’s Awakening, Ocarina of Time, Majora’s Mask und The Wind Waker klar stärkere Spiele und A Link to the Past gehört für viele in die Top 3, nicht nur „gerade so“ in die Top 10.

Reddit-Community: „Twilight Princess auf 61? – Auf keinen Fall!“

Ein Punkt, der sich durch viele Kommentare zieht: die Platzierung von Twilight Princess. Dass gerade dieser Teil auf Platz 61 landet und damit das niedrigste gelistete Zelda ist, empfinden viele als absurd (wenn nicht sogar als Beleidigung). Mehrere Nutzer erinnern sich daran, wie hart Twilight Princess zum Release gehypt wurde und wie sehr es für viele zum „Ocarina-Nachfolger“ geworden ist.

Gleichzeitig werden alte Wertungsskandale ausgegraben: GameSpot hatte dem Wii-Titel damals „nur“ 8,8/10 gegeben. Die erste Zelda-Wertung unter 9. Schon das hatte damals Diskussionen ausgelöst. Für einige ist Twilight Princess heute wenn „Top 5“, für andere sogar „der wahre GOAT“, also das beste Zelda überhaupt.

Natürlich gibt es auch Gegenstimmen: Manche finden die Spielwelt leer, zu groß oder zu geskriptet und sehen die Nintendo 64-Klassiker deutlich vorne. Aber dass Twilight Princess in einer Top-100-Liste hinter so vielen anderen Titeln landet, stößt vielen bitter auf. Das eint schon fast alle Meinungen.

Große, leere Welten vs. kleine, dichte Klassiker

Ein weiterer Spannungsbereich in der Diskussion ist die Größe der Welt. Einige Fans argumentieren: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom seien beeindruckend groß, fühlten sich aber oft leer oder wiederholt an. Vor allem im Vergleich zu den alten, kompakteren Spielen. Mehrere Nutzer betonen, dass sie lieber kleinere, dicht gepackte Welten haben.

Hier liege der Reiz in den engen Strukturen: kurze Wege, viele Geheimnisse, fast jeder Bildschirm mit Bedeutung. Als Vergleich wird sogar Yakuza genannt: nicht die größte Welt, aber vollgestopft mit Inhalt. Auch Wind Waker wird ausführlich diskutiert. Einige finden, dass das Spiel abseits seiner ikonischen Grafik viel Leerlauf hat: leere Meeresflächen, zu viel Segeln, Inseln, die man ohne richtige Items gar nicht sinnvoll erkunden kann. Andere verteidigen es als atmosphärisches Meisterwerk mit einzigartigem Stil.

Natürlich bleibt auch Kritik am Verlag selbst nicht aus. Einige schreiben offen, dass sie IGN seit Jahren nicht mehr ernst nehmen und den Eindruck haben, dass dort „niemand mehr wirklich spielt“. Das Ranking wird eher als Diskussionsgrundlage gesehen, nicht als „wahre“ Reihenfolge. Viele veröffentlichen eigene Top-10-Listen. Auffällig ist, dass die neueren Switch-Spiele oft auftauchen, aber längst nicht immer auf Platz 1.

Alternative Sicht: Ocarina of Time vorn, Tears of the Kingdom „nur“ auf Platz 2

Spannend wird es, wenn man die Reddit-Debatte mit anderen Wertungsquellen verknüpft. Zum Beispiel mit unserer Ansicht. Bei DailyGame gibt es viele Zelda-Spieler. Wir haben unsere Meinung in einem Artikel mit jener von Metacritic „vermischt“.

Im Artikel „The Legend of Zelda: Die besten Spiele, die jeder Fan gespielt haben sollte“ wurden die Top-Plätze unter anderem anhand von Metacritic und einer eigenen Punktewertung eingeordnet. Jeder aus dem Redaktionsteam konnte maximal 12 Punkte für ein Zelda-Spiel vergeben, also seine eigene Top-10-Liste zusammenstellen. Daraus wurden die besten 8 Spiele zusammengefasst:

Platz 8: The Wind Waker – DailyGame: 33 / Metacritic: 96/100 (Wurde nur von mir mit der Höchstwertung „belohnt“…)

– DailyGame: 33 / Metacritic: 96/100 (Wurde nur von mir mit der Höchstwertung „belohnt“…) Platz 7: Link’s Awakening (Switch) – DailyGame: 49 / Metacritic: 87/100

(Switch) – DailyGame: 49 / Metacritic: 87/100 Platz 6: A Link to the Past (SNES) – DailyGame: 48 Punkte / Metacritic: 95/100

(SNES) – DailyGame: 48 Punkte / Metacritic: 95/100 Platz 5: Majora’s Mask – DailyGame: 52 Punkte/ Metacritic: 95/100

– DailyGame: 52 Punkte/ Metacritic: 95/100 Platz 4: Breath of the Wild – DailyGame: 52 Punkte / Metacritic 96/100

– DailyGame: 52 Punkte / Metacritic 96/100 Platz 3: Twilight Princess – DailyGame: 55 Punkte / Metacritic 96/100

– DailyGame: 55 Punkte / Metacritic 96/100 Platz 2: Tears of the Kingdom – DailyGame: 58 Punkte / Metacritic 96/100

– DailyGame: 58 Punkte / Metacritic 96/100 Platz 1: Ocarina of Time – DailyGame: 59 Punkte / Metacritic 99/100

Auch bei uns war Tears of the Kingdom sehr „knapp“ dran, nach all den Jahren der persönlichen Vorliebe für Ocarina of Time das „Beste Zelda-Spiel“ aller Zeiten zu werden. Aber nur fast. TotK macht vieles besser als Breath of the Wild, aber man muss bedenken, dass Ocarina of Time viel intensiver war und zur Zeit seiner Veröffentlichung eine neue Benchmark setzte. Twilight Princess wird deutlich höher bewertet als im IGN-Ranking, und BotW landet „nur“ auf Platz 4. Man merkt halt, wir haben wirklich viel The Legend of Zelda in all den Jahren gespielt…

Was bleibt aus der Diskussion?

Am Ende zeigt die Reddit-Debatte vor allem eins: Es gibt nicht das eine „wahre“ beste Zelda-Spiel. Für manche ist Tears of the Kingdom der Höhepunkt der Serie, weil es Freiheit, Physik und Kreativität auf ein neues Level hebt. Für andere sind Ocarina of Time, Majora’s Mask oder The Wind Waker unerreichte Meisterwerke, weil sie kompakt, dicht und perfekt auf die damalige Hardware zugeschnitten sind. Wieder andere schwören auf Twilight Princess als unterschätzten Giganten.

Klar ist: Rankings wie das von IGN sind ein guter Anlass, über die Serie zu diskutieren, aber sie werden niemals alle Fans zufriedenstellen. Und vielleicht ist genau das das schönste Kompliment an The Legend of Zelda: Die Serie ist so stark und vielfältig, dass es dutzende legitime Antworten auf die Frage gibt, welches Spiel „das beste“ ist.

