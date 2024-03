System Shock Remake erscheint im Mai für PS5 und Xbox

Nightdive Studios hat in einer aktuellen Ankündigung bestätigt, dass das System Shock Remake im Mai für PlayStation und Xbox erscheinen wird. Das Remake des immersiven Sim-Shooters ist seit 2023 auf dem PC erhältlich und wurde um zahlreiche Ergänzungen und Qualitätsverbesserungen erweitert, wie zum Beispiel eine verbesserte Grafik, bessere Spielerbewegungen und ein neues Ende im finalen Showdown mit SHODAN.

Looking Glass Studio entwickelte System Shock erstmals 1994. Warren Spector, ein bekannter Name in der Spieleindustrie, schuf das Spiel. Spector ist bekannt für verschiedene Titel der Ultima-Reihe, Deus Ex und Thief: Deadly Shadows. Heute leitet er sein eigenes Studio, OtherSide Entertainment.

Das ursprüngliche System Shock war ein großer Erfolg. Die Entwickler beschlossen daraufhin, 2023 ein Remake für den PC zu entwickeln. Viele fragten sich seitdem, ob System Shock auch für Konsolen erscheinen würde. Eine offizielle Ankündigung hat den Release nun bestätigt. Das System Shock Remake wird am 21. Mai für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Das Spiel wird als digitale Version für alle Plattformen erhältlich sein. Physische Versionen sind jedoch nur für PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar.

Das System Shock Remake kommt für PlayStation und Xbox

Das System Shock Remake führt zahlreiche Änderungen gegenüber dem Spiel von 1994 ein. Einige dieser Änderungen verbessern das Spiel immens. Die visuelle Überarbeitung hat die unmittelbarste Auswirkung. Auch andere Verbesserungen der Lebensqualität tragen zum Gesamterlebnis bei. Die neue Benutzeroberfläche ist weniger unübersichtlich und sorgt für einen klareren Look während des Spielens. Die Bewegungen im Spiel sind ähnlicher geworden zu modernen First-Person-Spielen. Die neu gestaltete Steuerung für Konsolen-Gamepads dürfte den Spielfluss weiter verbessern. Die immersive Simulation wird durch die Hinzufügung einer weiblichen Protagonistin noch fesselnder für alle, die diese Erfahrung genießen wollen.

Eine Neuerung des Remakes ist ein anderes Ende als in der Originalversion. Dies führte bei den Fans zu negativer Kritik. Die Konfrontation mit der bösen KI SHODAN, die als einer der besten Bösewichte des Spiels gilt, endet anders als in der Version von 1994 oder sogar in der System Shock: Enhanced Edition von 2015. Wer das neue Ende erleben möchte, sollte wissen, dass das System Shock Remake bei einem normalen Durchspielen etwa 20 bis 25 Stunden benötigt.

Nightdive Studios hat nicht nur an einem Remake, sondern auch an einer Enhanced Edition von System Shock 2 gearbeitet. Ein Release-Termin wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. In früheren Ankündigungen wurde erwähnt, dass Käufer des System Shock Remakes die Enhanced Edition von System Shock 2 zum Release kostenlos erhalten werden. Das Angebot galt nur für die PC-Version. Ob es auch für PlayStation- und Xbox-Nutzer gilt, bleibt abzuwarten, da das Spiel nun auch für Konsolen veröffentlicht wird.

