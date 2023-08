Turok 3: Shadow of Oblivion kommt wieder!

Der Klassiker wird auf allen gängigen Plattformen erscheinen.

Turok 3: Shadow of Oblivion, ©Acclaim Entertainment, ©Nightdive Studios; Bildquelle: store.steampowered.com

Ein Remaster von Turok 3: Shadow of Oblivion wird gerade von Nightdive Studios entwickelt und soll auf allen gängigen Plattformen erscheinen. Veröffentlicht wird der Titel am 14. November diesen Jahres.

Der Trailer

Kurz und knapp hier der Trailer was uns in dem Dinosaurier Horror wieder erwarten wird. Diesmal hat man es wirklich mit Monstern der übelsten Sorte zu tun!

Turok 3: Shadow of Oblivion

Turok 3: Shadow of Oblivion ist ursprünglich im Jahr 2000 auf dem Nintendo 64 und Game Boy Color erschienen. Im Spiel gab es zwei Helden zur Auswahl, welche die Geschwister vom Turok 2 Helden gewesen sind, welche in Ego-Shooter Manier den Oblivions und anderen Fleischfressern in einer Dinosaurier-Welt den Gar ausmachen.

Turok 3: Shadow of Oblivion Remaster

Beim Remaster dient (natürlich) die Nintendo 64 Version als Ausgangbasis. Es wird das erste Mal sein, dass das Spiel seit damals wieder spielbar sein wird. Nightdive verspricht wie auch bei den anderen Remastern einen Haufen von Verbesserungen, wie eine erweiterte Umgebungsdesigns, Charaktermodelle, Waffenmodelle, sowie erweitertes Renterung, Anti-Aliasing, Bloom, Ambient Occlusion, dynamische Schatten und Bewegungsunschärfe. Hierbei wird keine geringere Auflösung als 4K, sowie 120 Bilder pro Sekunde angestrebt. Zudem werden modernere Eigenschaften wie Trophies zu verdienen und Errungenschaften zu erreichen eingebaut. Bei dem überarbeiteten Turok Titel von Acclaim Entertainment wird ebenso das 3D Rendering erweitert, sowie moderne Controller unterstützt werden.

Nightdive Studios

Nightdive Studios hat sich darauf spezialisiert von älteren Spieltitel Remaster zu schaffen. Damit diese auf einer aktuellen Hardware laufen und zudem besser aussehen. Bisherige Titel welche von Nightdive ein Remaster bekommen haben sind Doom 64, Exhumed, Forsaken Remastered, Power Slave, Quake, Quake II, Shadow Men, System Shock: Enhanced Edition, Turok und Turok 2: Seeds of Evil. Neben Turok 3: Shadow of Oblivion wird gerade auch an Star Wars: Dark Forces Remastered gearbeitet, dessen Veröffentlichungsdatum erst genannt werden wird.

Der Port wird am 14.11.2023 auf der PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

