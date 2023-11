Nintendo Fakten

Die Rollenspiel-Schmiede Falcom hat kürzlich eine Portierung ihres Spiels Trails Through Daybreak für die Nintendo Switch angekündigt. Dabei wurden Screenshots veröffentlicht, die die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zogen.

Was an den Screenshots so besonders ist? Die Eingabetasten auf der Switch sind farbig! Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Gerüchte um die Nintendo Switch 2 mit Tasten im SNES-Stil wahr sein könnten. Könnte die nächste Konsole von Nintendo also “Super Nintendo Switch” heißen?

Normalerweise haben die Tasten auf der Nintendo Switch weißen Text, aber in den Screenshots von Trails Through Daybreak sind sie farbig. Dies weicht von den bisherigen Trails-Spielen auf der Switch ab. Einige Fans spekulierten bereits über die farbigen Tasten in Spielen wie Super Mario RPG und Paper Mario TTYD Remaster als Hinweis auf die kommende Switch 2. Dies könnte jedoch als Anpassung an die Originalspiele angesehen werden.

Könnte der Nintendo Switch-Nachfolger “SNES-Tasten” haben?

Das Auftreten von farbigen Tasten in den neuesten Screenshots von Trails Through Daybreak ist interessant, da es die Gerüchte eines koreanischen Leakers zu bestätigen scheint. Dieser Leaker hatte behauptet, dass die Nintendo Switch 2 mit Tasten im SNES-Stil ausgestattet sein werde. Das wäre eine aufregende Neuerung und würde an die glorreiche Super Nintendo-Ära erinnern.

Es ist durchaus denkbar, dass Falcom von der bevorstehenden Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 weiß und die farbigen Tasten bewusst in ihr Spiel integriert hat. Dies könnte es den Spielern erleichtern, nach einem Konsolenwechsel ein Upgrade auf die Switch 2 durchzuführen, ohne auf das gewohnte Tastenlayout verzichten zu müssen.

Derzeit sind Gerüchte über den Nintendo Switch-Nachfolger weiterhin mit Vorsicht genießen. Es ist möglich, dass Falcom und andere Entwickler einfach kreativ werden und die Tasten auf verschiedene Weisen gestalten. Wir werden auf weitere Informationen von Nintendo warten müssen, um herauszufinden, ob die kommende Konsole tatsächlich im SNES-Stil gestaltete Tasten haben wird. Bis dahin können wir gespannt sein und die aufregenden Neuerungen erwarten, die uns in der Welt der Spiele erwarten.

Trails Through Daybreak erscheint übrigens im Sommer 2024 für Nintendo Switch, PS5, PS4 und Windows PC. Warum der Nintendo eShop im Trailer oberhalb zum Schluss nochmals explizit als Logo gezeigt wird, ist das nächste Fragezeichen…