Super Mario RPG: Nintendo veröffentlicht Übersichts-Trailer

Nintendo hat mit seinem neuesten Spiel Super Mario Bros. Wonder erneut großen Erfolg erzielt. Doch diesen Monat steht ein weiterer vielversprechender Blockbuster auf dem Programm: Super Mario RPG, ein Remake des SNES-Rollenspiels von 1996, wird am 17. November für Nintendo Switch veröffentlicht. Ein neuer japanischer Übersichts-Trailer gibt Fans einen guten Überblick darüber, was Sie erwartet.

Die Geschichte erzählt von einem geheimnisvollen Wesen namens Exor, das sich in Bowsers Schloss einnistet und dabei die Sternenstraße zerstört. Mario muss sich mit verschiedenen Mitstreitern wie Bowser, Prinzessin Peach, Mallow und Geno vereinen, um die sieben Sternenteile zu sammeln und die Welt zu retten. Zusätzlich zu verbesserten Grafiken, gibt es im Remake neue Orchesterarrangements und Kampftechniken wie den Triple-Move und vieles mehr. Es gibt zusätzliche Features wie erneute Kämpfe gegen schwierigere Boss-Versionen, die Möglichkeit zum Wechsel des klassischen SNES-Soundtracks und eine Galerie, in der alle Feinde angezeigt werden. Culex, der optionale Superboss in Monster Town, wird ebenfalls herausgefordert.