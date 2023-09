Super Mario 64 Speedrunner entdeckt nach 20 Jahren neuen Trick

Diese Speedrunner machen mich regelmäßig fertig!

Super Mario 64 Speedrunner erreichen Dinge, von denen man dachte, sie seien menschlich unmöglich, mithilfe eines interessanten Tricks, der bei einem Lauf eine erhebliche Zeitersparnis ermöglicht. Super Mario 64 ist ein angesehenes Spiel, das nicht nur als Wegbereiter des 3D-Plattformgenres gilt, sondern auch als eines der Spiele, die die Grundlagen für das Design von Open-World-Spielen gelegt haben.

Die Speedrunner machen in Super Mario 64 immer wieder neue Entdeckungen. Früher in diesem Jahr fand jemand einen Weg, um nach erheblichem Aufwand das zu ergattern, was als “Unmöglicher 1-Up” bekannt war. Die neueste Leistung, die von diesen engagierten Super Mario 64-Spielern erreicht wurde, ist technisch gesehen nicht neu, aber Speedrunner haben sie lange Zeit selbst nach ihren übermenschlichen Maßstäben für unmöglich gehalten.

Neuer Trick: Nach 20 Jahren Super Mario 64 noch schneller schaffen

In einem späten Level von Super Mario 64, das für seine Schwierigkeit bekannt ist, gibt es eine langsame und scheinbar unüberspringbare Fahrt auf einem Zauberteppich, die Speedrunner, die 120 Sterne anstreben, über sich ergehen lassen müssen. Es gibt einen Trick, um diesen Abschnitt zu umgehen, aber die Speedrunning-Community betrachtete ihn lange Zeit als unmöglich.

Der Trick, bekannt als “carpetless” (teppichlos), erfordert so präzise Platzierung und Eingaben, dass er als Zeitverschwendung angesehen wird, die höchstwahrscheinlich einen Lauf ruinieren wird, besonders da das Level, in dem er benötigt wird, gegen Ende des Spiels stattfindet. Ein Speedrunner namens Krithalith hat nun ein Video veröffentlicht, in dem er zeigt, wie er die “carpetless”-Abkürzung mit einer gewissen Regelmäßigkeit einrichtet und erreicht.

Die durch erfolgreiches Ausführen von “carpetless” eingesparte Zeit liegt im Bereich von 40 Sekunden oder mehr, was einen erheblichen Teil des aktuellen Weltrekords im Super Mario 64 120-Sterne-Speedrun von 1 Stunde, 37 Minuten und 35 Sekunden in Anspruch nehmen würde, der von Weegee gehalten wird. Der aktuelle Weltrekord wurde kürzlich am 30. Juni 2023 aufgestellt. Wenn jemand Krithaliths Technik erfolgreich in seinen 120-Sterne-Lauf integrieren kann, könnte der Rekord bald wieder gebrochen werden, vielleicht sogar vor Ende 2023.

Während Nintendo-Fans sich gemeinsam auf Super Mario Wonder, Marios nächstes Abenteuer, vorbereiten, ist es interessant zu sehen, wie die Super Mario 64 Speedrunner Community immer noch erstaunliche Dinge mit dem Spiel tut, mehr als 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Ein Spieler hat das Spiel mit nur einem Stern in unter 7 Minuten durchgespielt. Zur Referenz: Der durchschnittliche Spieler, der Super Mario 64 zum ersten Mal genießt, wird erwartungsgemäß etwa 12 Stunden benötigen, um das Spiel zu beenden.