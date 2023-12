Suicide Squad: Kill the Justice League – Neuer Trailer zeigt DC-Superhelden

Endlich ist ein neuer Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League da! Bei den gestrigen The Game Awards 2023 gab es das erste Preview dieses Action-Shooters, der die Justice League in einer düsteren Wendung zeigt.

Was passiert im Spiel? Die Stadt Metropolis wird von einer außerirdischen Bedrohung heimgesucht, während Batman, Superman, The Flash und Green Lantern unter Brainiacs Kontrolle stehen. Unsere einstigen Helden sind korrupt und die Erde ist in Gefahr.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann erscheint Suicide Squad: Kill the Justice League?

Am 2. Februar 2024 erscheint das Spiel weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Du kannst es bereits vorbestellen und dich auf ein actiongeladenes Spielerlebnis einstellen, in dem Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark die Justice League stoppen müssen.

Es gibt sogar eine Comic-Vorgeschichte namens Suicide Squad: Kill Arkham Asylum, die erklärt, wie das Squad rekrutiert wurde. Jede Ausgabe der fünfteiligen Serie, die ab dem 6. Februar 2024 erhältlich ist, enthält einen Code für exklusive digitale Inhalte im Spiel.

Suicide Squad: Kill the Justice League verspricht ein spannendes Abenteuer, in dem du die Welt der DC-Superhelden auf den Kopf stellen kannst. Ursprünglich war geplant, dass der Titel 2023 erscheint, wurde jedoch auf 2024 verschoben.