Suicide Squad: Kill the Justice League hat ein Cheater-Problem

Einige aktuelle Spieler-Berichte von Suicide Squad: Kill the Justice League deuten darauf hin, dass der neueste Titel der Rocksteady Studios bereits jetzt schon ein massives Cheater-Problem hat. Obwohl das Spiel selbst keinen PvP-Modus bietet, haben viele Fans Hacker als schädlich für ihre Freude an Suicide Squad: Kill the Justice League angeprangert.

Rocksteadys Live-Service-Shooter wurde am 2. Februar für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Das Spiel erhielt bei der Veröffentlichung gemischte Kritiken, die Metacritic-Gesamtwertung schwankt je nach Plattform zwischen 60 und 64 Punkten. Viele der frühen Nutzer haben das Spiel jedoch genossen. Der Trend zeigt sich darin, dass die Steam-Version derzeit ein Verhältnis von zwei zu eins zwischen positiven und negativen Bewertungen aufweist. Über 6.000 Bewertungen wurden dafür herangezogen. Die Bewertungen wurden von Nutzern abgegeben.

Einige Spieler behaupten, dass das Spiel ein großes Problem mit Hackern hat. Ein Steam-Nutzer schrieb am 18. Februar: “Die Spieler auf der Rangliste sind allesamt Betrüger”. Er riet den Fans, die sich selbst davon überzeugen wollen, die aktuellen Ranglisten zu öffnen und den Talentbildschirm eines hochplatzierten Spielers zu überprüfen. In den letzten Tagen sind ähnliche Berichte in den sozialen Medien aufgetaucht. Am 13. Februar schrieb Reddit-Nutzer Hazzydiditagain, dass Hacker bereits in das Spiel eingedrungen sind. Die Ranglisten sind derzeit voller Spieler mit DPS-Werten, die physisch unmöglich sind.

Suicide Squad: Kill the Justice League wird von Cheatern heimgesucht

Die meisten Beschwerden über Cheater haben scheinbar nichts mit Suicide Squad: Kill the Justice League selbst zu tun. Stattdessen geht es um den sogenannten Burn-Bug, der es Spielern ermöglichte, die fehlerhafte Schadensskalierung dieses Statuseffekts auszunutzen, um schnell in Meisterschaftsstufen aufzusteigen. Rocksteady hat das Problem bereits behoben und die saisonalen Ranglisten in eine vor- und eine nach dem Burn-Nerf aufgeteilte Rangliste umgewandelt.

Dennoch haben sich die neuen Ranglisten wieder mit Spielern gefüllt. Einige Charaktere scheinen verdächtig übermächtig zu sein und prahlen mit DPS-Werten von über einer Milliarde, sobald das neueste Update des Spiels ausgerollt wurde. Das englischsprachige Magazin Gamerant hat eine Reihe von Trainern entdeckt, die bereits online kursieren und versprechen, das Easy-Anti-Cheat (EAC)-System des Shooters zu überwinden. Mit diesen Trainern können Cheater XP-Multiplikatoren einstellen, Abklingzeiten von Fähigkeiten eliminieren und unbegrenzte Ressourcen wie Coluan-Kristalle und Edelmetalllegierungen herbeizaubern. Einige Steam-Nutzer haben sich beschwert, dass das Spiel sie fälschlicherweise des Cheatens bezichtigt, wenn sie eine Sitzung mit ihren Konsolenfreunden beginnen. Dies kann natürlich schnell zu Frustration führen.

Obwohl Cheating in einem PvE-Spiel etwas weniger schädlich ist als in einem reinen PvP-Spiel, hatte Suicide Squad: Kill the Justice League bereits vor dem Aufkommen dieses problematischen Trends Schwierigkeiten, das Interesse der Spieler für längere Zeit aufrechtzuerhalten. Der Entwickler Rocksteady wird daher alles in seiner Macht Stehende versuchen, etwas gegen die vielen Hacker zu unternehmen, damit andere Spieler die ursprünglich vorgestellte Erfahrung machen können, einschließlich legitimer Ranglisten.