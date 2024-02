Suicide Squad: Kill The Justice League – Dialog enthüllt DLC-Charaker

Während eines hektischen Kampfes verwechselt der DC-Bösewicht Brainiac überraschend Deadshot mit einem kommenden DLC-Charakter, der von Rocksteady noch nicht offiziell angekündigt wurde. Leaks sind für die meisten Live-Service-Spiele nichts Neues. Bei Titeln wie Apex Legends, Genshin Impact und Fortnite wurden bereits Enthüllungen und Inhalte veröffentlicht, lange bevor eine offizielle Ankündigung gemacht wurde. Dataminer können oft Details aus den Dateien von Spielen extrahieren, die viele für gut versteckt hielten. Dies ist ein häufiges Problem nach der Veröffentlichung von Updates.

Auch bei Destiny 2 sind Spoiler aufgetaucht, die entweder bevorstehende saisonale Inhalte oder unangekündigte Handlungsstränge betreffen. Kürzlich konnten Fans das Ende der Season of the Wish-Story viel früher sehen als von Bungie beabsichtigt. Eine große Wendung, die für die letzten Wochen der saisonalen Geschichte vorgesehen war, wurde versehentlich durch eine In-Game-Nachricht frühzeitig enthüllt. Dies hat die Überraschung für viele ruiniert. Ähnlich verhält es sich mit Suicide Squad: Kill the Justice League. Ein bisher unangekündigter DLC-Charakter wurde scheinbar völlig zufällig enthüllt.

Ein neuer Leak zu Suicide Squad: Kill The Justice League ist aufgetaucht. Allerdings stammt dieser nicht von einer Person, die neue Informationen aufgedeckt hat, sondern von einem Spiel, das neue Details für Fans gespoilert hat. In einem kurzen Clip, der im Kill the Justice League Subreddit veröffentlicht wurde, hört man Brainiac, wie er einen Deadshot-Spieler während eines hektischen Feuergefechts verhöhnt, nachdem dieser während einer Combat Flair Challenge zu Boden gegangen ist. Im Dialog des DC-Bösewichts wird Deadshot fälschlicherweise von Brainiac mit einem Charakter namens Freeze verwechselt, der Gerüchten zufolge nach dem Start des Spiels auftreten wird. Es gibt Hinweise darauf, dass in Season 2 von Suicide Squad eine geschlechtsspezifische Version von Dr. Victor “Mr. Freeze” Fries namens Victoria Fries eingeführt wird.

Reaktion auf den versehentlichen Suicide Squad: Kill The Justice League Leak

Diese kurze Dialogzeile bestätigt die zuvor gemunkelten Post-Launch-Pläne für Kill the Justice League. Viele der Fans fanden die versehentliche Enthüllung urkomisch. Einige beklagten, dass Killer Frost nicht als spielbarer Charakter ausgewählt wurde, obwohl dieser DC-Bösewicht in der Suicide Squad in verschiedenen Comics aufgetaucht ist. Es gibt Gerüchte, dass Killer Frost möglicherweise bald in das Spiel integriert wird. Dies könnte jedoch eher durch neue thematische Waffensets als durch einen tatsächlichen Auftritt geschehen. Dies ist nicht das erste Leak zum Spiel Suicide Squad und wird wahrscheinlich auch nicht das letzte sein.

Während der Early-Access-Launch-Phase für Besitzer der Deluxe Edition waren Suicide Squad-Spieler schockiert. Die Kampagne hatte sich automatisch vervollständigt, nachdem sie das Hauptmenü zum ersten Mal aufgerufen hatten. Der versehentliche Abschluss der Geschichte war natürlich voller Spoiler und gab den Spielern Zugang zum Endspiel. Rocksteady hat Suicide Squad fast unmittelbar nach dem Start offline genommen. Als Dankeschön für die Geduld der Early-Access-Spieler nach den Serverausfällen hat Rocksteady diesen Premium-Währung im Shop zur Verfügung gestellt.