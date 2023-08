Street Fighter 6: Die Teenage Mutant Ninja Turtles kosten ordentlich Geld!

Capcom steht in der Kritik wegen der hohen Kosten des DLCs für Teenage Mutant Ninja Turtles in Street Fighter 6.

Jedes DLC-Kostüm kostet 750 Fighter Coins, was etwa 15 US-Dollar entspricht. Wie es bei Videospielen mit Premiumwährung üblich ist, können User nicht genau 750 Fighter Coins kaufen. Sie müssen 610 für 12 US-Dollar kaufen und dann weitere 250 für 5 US-Dollar. Wenn man alle vier Kostüme (Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo) haben möchten, benötigen Spieler 3.000 Fighter Coins. Die günstigste Möglichkeit, diese Menge zu kaufen, ist, 50 US-Dollar für 2.750 und 5 US-Dollar für 250 auszugeben.

Alternativ kann man Fighter Coins durchs Spielen verdienen, aber es wird Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bis Sie genug für diese Kostüme verdient haben.

