Street Fighter 6 Update- Closed Beta, Battle Hub Games & Aktuelle Charaktere

Gerade eben hat die Street Fighter Serie 35 Jahre Jubiläum gefeiert. Unglaublich aber wahr, 1987 erschien das allererste Street Fighter Spiel! Nun folgt mit Street Fighter 6 die nächste Iteration in der Reihe. Und diese hat einiges zu bieten! Lest hier alles, was es zu wissen gibt. Wir werden den Beitrag regelmäßig aktualisieren mit allen neuen Informationen.

Street Fighter 6 – Diese Kämpfer gehen an den Start

Insgesamt gehen 18 Kämpfer an den Start von Street Fighter 6. Luke, Jamie, Kimberly, Juri, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li und Dhalsim wurden bereits verkündet. Ende letzter Woche kamen nun auch die letzten sieben Charaktere ins Team mit einem entsprechenden Launch Video. Diese sind Manon, Marisa, Lily, JP, Dee Jay, Cammy, und Zangief. Es geht eine gute Mischung aus den Original Street Fighter 2 Charakteren, Super Street Fighter 4 und Street Fighter 5: Champion Edition, gemeinsam mit völlig neuen Charakteren an den Start.

Besteige die World Battle Bühne mit deinem eigenen Charakter

Street Fighter 6 kommt mit einem sehr umfangreichen und wie es scheint, ausgereiften Charakter-Menü. Neben der eigenen Charaktergestaltung wird offensichtlich auch eine sehr große offene Welt zur Erkundung geboten! Mit eurem Charakter macht ihr euch als Teil einer Firma auf den Weg zur Welterkundung. Ihr trefft auf Straßenkämpfer als auch auf originale Heroes aus Street Fighter, die euch ihre Special Moves beibringen. Mit diesen könnt ihr dann in der Stadt versteckte Boni erreichen. Neben der körperlichen Gestaltung eures Charakters, lässt sich auch das Aussehen vielfältig anpassen und gestalten.

Triff dich mit Freunden im Battle Hub

Mit eurem World Tour Charakter geht ihr dann anschließend in den Battle Hub. Hier können bis zu 100 Charaktere auf einmal zusammenkommen. Ihr könnt euch zu Online-Matches treffen, miteinander per Chat kommunizieren oder gar zusammen alte Capcom-Klassiker spielen!

Im Battle Hub findet ihr Arcade Automaten, wo ihr Spiele wie Street Fighter 2, Final Fight oder Mega Man findet. Dies ist ein echt interessanter Ansatz. Hier wird auch die ältere Generation der Spieler angesprochen, welche die 35-jährige Geschichte der Street Fighter Serie nicht nur kennen, sondern aucht miterlebt haben.

Du bist ein Pro? Zeit für Extreme Battles!

Für die wirklich harten Kämpfer führt Capcom bei Street Fighter 6 noch einen “Extreme-Battle-Modus” ein. Bei diesem gibt es neben klar definierten Regeln auch noch ungeahnte Hindernisse. So kann euch in einer Welt einfach mal ein Stier über den Haufen rennen! Dies wird bestimmt eine lustige Auseinandersetzung.

Closed Beta für ein Wochenende im Oktober

Ja, ihr habt richtig gelesen. vom 7.-10. Oktober lädt Capcom zu einer Closed Beta ein. Hier können 8 Charaktere gestestet werden. Die Closed Beta findet für alle Systeme für Xbox-, Playstation und PC-Spieler statt. Testen könnt ihr dabei die Modi Ranked Match, Casual, Open Tournament, Extreme Battle und Trainings Mode.

Passend zum Thema