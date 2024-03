Street Fighter 6: Crossover mit Monster Hunter

Zwei der größten und beliebtesten Capcom-Franchises kreuzen sich. Street Fighter 6 hat ein In-Game-Event angekündigt, um das 20-jährige Jubiläum von Monster Hunter zu feiern. Kürzlich hat der Entwickler einen ersten Blick auf seinen vierten DLC-Kämpfer, die Franchise-Legende Akuma, geworfen. Akuma wird in den kommenden Wochen dem Roster beitreten.

Nach der Veröffentlichung des letzten Haupttitels, Monster Hunter Rise, im Jahr 2021, fragten sich Fans der legendären Tierjäger-Serie von Capcom, wann das nächste große Spiel erscheinen wird. Diese Fragen wurden am Ende der vergangenen The Game Awards beantwortet, als Capcom die Bühne mit einem aufregenden Enthüllungstrailer für den nächsten Haupttitel der Reihe namens Monster Hunter Wilds betrat. Über Wilds ist wenig bekannt. Es soll 2025 für Xbox, PlayStation und PC erscheinen. Capcom hat in der Zwischenzeit noch mehr für Monster-Hunter-Fans auf Lager.

Capcom hat auf Twitter ein Monster-Hunter-Crossover für Street Fighter 6 angekündigt. Das Rathalos-Rüstungsset wird im April verfügbar sein und zeigt ein riesiges Buster-Schwert auf dem Rücken des Charakters, ganz im Stil von Monster Hunter. Im Einzelspieler-Modus der World Tour von Street Fighter 6 kann der Skin verwendet werden. Ebenso im Online Battle Hub, der mit Monster-Hunter-Statuen und Dekorationen geschmückt ist. Dort können die Spieler Fotos machen.

Street Fighter 6 x Monster Hunter 20th Anniversary🍖

Adventure through the Battle Hub in Rathalos Armor and take photos in a redesigned space built for all hunters.

The quest begins in April! pic.twitter.com/GW5NEAKipN

— Street Fighter (@StreetFighter) March 12, 2024