Street Fighter 6 – Capcom hilft beim Platz Sparen!

Street Fighter 6. Es dauert nicht mehr allzu lange, im Juni ist es soweit. Wir alle kennen es, kommt ein neues Spiel auf den Markt, sind wir dran, dafür “Platz zu schaffen”. Die neuen Spiele sind es gewohnt, entweder im hohen zweistelligen und manche gar im dreistelligen Gigabyte-Bereich an Speicherplatznotwendigkeit zu liegen. Dann müssen schnell einmal ein paar Spiele daran glauben und von der Festplatte verschwinden. Nun konnte man über den Microsoft Xbox Store neue Erkenntnisse bezüglich den Download-Optionen des Spiels von Capcom herausfinden.

Street Fighter 6 wird ca. 60 GB groß sein. Im Vergleich zu vielen anderen Spielen ist dies schon “moderat”. Über den Microsoft Xbox Store wird ersichtlich, dass man als Spieler die Wahl hat, was man genau downloaden möchte. Unten seht ihr die Details im Tweet. Capcom hat das Spiel in Einzelkomponenten zerlegt. “Fighting Ground“- und “World Tour Games“-Mode werden als separate Downloads angeboten. Figthting Ground beinhaltet die Modi Versus, Online Battle, Extreme Battle, und Training Mode. World Tour Games ist der neue Single Player Modus. Hier erstellst du deinen eigenen Charakter und reist durch die Welt, um von Street Fighter Legenden zu lernen und ein globales Kampfturnier zu gewinnen. Unter den zu besuchenden Charakteren sind unter anderem Ryu und Chun-Li. Für die Reisen müsst ihr auch Geld verdienen. Dies macht ihr dann über Mini-Games, wo ihr z.B. Kochen oder eure Martial Arts Künste auf der Straße demonstrieren müsst.

Weiters gibt es noch den Battle Hub. Das ist der Community-Treffpunkt von Capcom. Hier kannst du in einer Arcade-Halle Capcom Retro-Spiele alleine oder mit Freunden spielen, Online Turniere anschauen, als auch andere herausfordern. Battle Hub ist nicht als Download angeführt. Dies bedeutet wohl, dass Capcom es als Teil des Basis-Downloads von Street Fighter 6 geplant hat.

Natürlich muss man nach wie vor die Vollversion des Spiels kaufen, so ist es nicht. Es ist nicht möglich, nur die gewünschten Einzelteile von Street Fighter 6 zu kaufen. Gleichzeitig ist es von Capcom eine tolle Initiative, diese Möglichkeiten anzubieten, um so den Platz der eigenen Konsole zu schonen. Die genaue Größe dieser Modi ist noch nicht kommuniziert worden, trotzdem ist es bereits eine willkommen zu heißende Option.

Möchtest du lediglich mit den Original-Charakteren online gegen andere Spieler antreteten, dann ist Fighting Ground dein Download. Willst du deinen eigenen Charakter erschaffen und die neue Story von Street Fighter 6 als Solo-Spieler erleben, wirst du an World Tour Games nicht vorbeikommen. Du hast dann immer noch den Battle Hub, wo du online gegen andere Spieler antreten kannst.

📰According to Microsoft store, it seems single player modes in STREET FIGHTER 6 will be downloadable separately from the main game!

It's gonna save a lot of storage! Just a little weird for 'Fighting Ground' to be a separate download, bcz it includes Versus and Training Mode😅 pic.twitter.com/rrggykgj0y

— Fighting-Games Daily (@FGC_Daily) April 17, 2023