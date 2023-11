Stranger-Things-Star David Harbour ist ein Fan von Starfield

Stranger-Things-Darsteller David Harbour liebt Starfield. Im Jahr 2023 gab es viele neue und aufregende Videospiele. Seit Jahresbeginn wurden Spiele wie Star Wars Jedi: Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy XVI, Baldur’s Gate 3 und viele mehr veröffentlicht, die die Gaming-Generationen beeinflussen werden. Viele dieser Spiele wurden seit vielen Jahren erwartet, zum Beispiel Starfield, das bereits 2018 angekündigt wurde. Es war ein langer Weg bis zu diesem Punkt, aber Bethesda hat endlich sein erstes neues Einzelspieler-Rollenspiel, seit Fallout 4 aus dem Jahr 2015, veröffentlicht. Über das Spiel wurde bereits viel gesprochen; manche finden es erstaunlich, andere wiederum nicht überzeugend. Es handelt sich um ein Spiel, das viele Menschen spaltet und durch die Konsolenkriege, die seit der Übernahme von Bethesda durch Xbox toben, noch kontroverser geworden ist.

David Harbour ist von Starfield begeistert

Einer der berühmtesten Hollywood-Stars, David Harbour, genießt das Spiel allerdings sehr. Der Schauspieler, bekannt aus Marvel/Strange Things, hat mit IGN gesprochen und erwähnt, dass er sich der “Kontroversen” bewusst ist, die das Spiel, Bethesda und Todd Howard umgeben. Trotzdem hat ihn das nicht davon abgehalten, viel Spaß zu haben. Harbour hat sogar zugegeben, dass er Starfield “liebte” und die Vorteile von Exploits nutzte, um unendlich viel Geld zu bekommen und ähnliches. Als der Schauspieler David Harbour gefragt wurde, ob er sich in Starfield selbst erschaffen hat, reagierte er entsetzt und behauptete, dass seine Figur extrem jung und gutaussehend sei. Er lobte auch die reichhaltige Welt der Spiele von Bethesda, trotz aller Fehler, die sie oft haben.

David Harbour sprach zu Beginn des Jahres darüber, wie er spielt, nachdem bekannt wurde, dass er im nächsten Jahr im Reboot von “Alone in the Dark” mitwirken und die Hauptrolle im Film “Gran Turismo” übernehmen wird. Der Schauspieler ist schon lange ein begeisterter Gamer, spielt aber lieber allein und nimmt nicht an Spieleabenden mit seinen jüngeren Kollegen teil. Amazon produziert eine TV-Serie namens Fallout. Trotz der bereits abgedrehten ersten Staffel scheint es, als ob Harbour gut in diese dystopische Welt passen würde. Wenn es Rollen in der hypothetischen zweiten Staffel gibt, wäre er eine starke Besetzung.