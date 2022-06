Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Erster DLC hat ein Datum

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin - (C) Square Enix

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin erschien am 18. März 2022. Es handelte sich bei dem Titel um eine sehr dunkle Neuinterpretation des allerersten Final Fantasy für NES. Square Enix fungierte diesmal nur als Publisher, entwickelt wurde das gute Stück von Team Ninja, die bisher beispielsweise für “Nioh” oder einige “Ninja Gaiden”-Teile verantwortlich waren. Jetzt, gute vier Monate nach der Veröffentlichung, wurde der erste von drei Zusatzinhalten “Trials of the Dragon King” angekündigt.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin darum geht’s

Im Spiel begleitet Ihr Jack Garland und seine Teammitglieder durch das Königreich Cornelia im Kampf gegen “Chaos”. Das Kampfsystem erinnert dabei deutlich an die bekannten Action RPGS und spielt sich komplett in Echtzeit ab. Was bei einem guten Spiel heutzutage natürlich nicht fehlen darf, ist ein Season-Pass. Den gabs schon zur Veröffentlichung und ist auch Pflichtprogramm, wenn Ihr die neue Erweiterung erleben wollt.

Den ersten Zusatzinhalt “Trials of the Dragon King” gibt es nämlich nicht im Einzelkauf. Man kommt nur in den Genuss des neuen Contents, wenn man den Season-Pass zu Stranger of Paradise Final Fantasy Origin kauft bzw. gekauft hat.

Ein kurzer kryptischer Text, der auf einen neuen Charakter hindeuten könnte, war Bestandteil des Ankündigungstweets. Des Weiteren ist bekannt, dass es neue Jobs, Waffen und Accessoires, sowie neue Gebiete und natürlich neue Gegner und Bosse geben wird. Einen zusätzlichen Storystrang bietet “Trials of the Dragon King” wohl auch.

“Ein neuer Krieger erscheint, in Licht getaucht. Ein uralter Drache verlangt einen Beweis, dass er würdig ist. Eine weitere Gelegenheit für Jack seine Stärke unter Beweis zu stellen.”

A new warrior arrives bathed in light. An ancient dragon demands proof of worthiness. All another opportunity for Jack to prove his strength. Stranger of Paradise @FinalFantasy Origin's first expansion- Trials of the Dragon King – launches July 20th. pic.twitter.com/zAiCwYAlHm — STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (@fforigin) June 30, 2022

Den kompletten Teaser zum DLC könnt Ihr Euch unten anschauen.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin “Trials of the Dragon King” erscheint am 20. Juli für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.