Stellenabbau bei Microsoft trifft auch Sledgehammer Games

86 Beschäftigte bei Toys for Bob und 76 Beschäftigte bei Sledgehammer Games sind von den jüngsten Entlassungen bei Microsoft betroffen. Die Entlassungen in der Spieleindustrie halten an, obwohl erst ein Monat des Jahres vergangen ist. Immer mehr Menschen scheinen von den Massenentlassungen des Unternehmens betroffen zu sein.

Microsoft hat mit seiner Marke Xbox und den damit verbundenen Diensten eine wichtige Rolle in der Videospielbranche gespielt. Das Unternehmen hat durch die Übernahme von ZeniMax Media, der Muttergesellschaft von Bethesda Softworks, und den kürzlichen Kauf von Activision Blizzard sein Spieleportfolio erweitert und seine Position auf dem Markt gestärkt. Obwohl Microsoft eine wichtige Rolle bei der Förderung der Gaming-Landschaft spielt, war das Unternehmen Protagonist von Tausenden von Entlassungen, die die Gaming-Industrie im Jahr 2023 getroffen haben. Auch im Jahr 2024 scheint dieser Trend nicht abzunehmen, da das Unternehmen im Januar fast 1900 Entlassungen ankündigte.

Andere, teilweise namhafte Entwickler geraten in den letzten Jahren ebenfalls immer mehr in eine wirtschaftliche Schieflage. Visual Concepts, Entwickler von WWE 2K24, ist das jüngste Studio, das von solchen massiven Entlassungen betroffen ist. Das Studio ist bekannt für seine Arbeit an zahlreichen 2K-Sportfranchises wie beispielsweise NHL 2K und NBA 2K sowie dem letztjährigen Lego 2K Drive. Nun scheint auch Visual Concepts seine eigenen Mitarbeiter zu entlassen, nur einen knappen Monat bevor das neueste WWE-2K-Spiel final in die Läden kommt.

Wie wirken sich die Entlassungen bei Microsoft auf Sledgehammer Games aus?

Laut dem San Francisco Chronicle sind 162 Mitarbeiter in Novato und Foster City von den Massenentlassungen bei Microsoft betroffen. Die Entlassungen in Novato betreffen Toys for Bob, das Studio, das für die Entwicklung von Skylanders bekannt ist und ebenfalls geschlossen werden soll. Die Entlassungen in Foster City betreffen den Standort der Activision-Tochter Sledgehammer Games. Das Studio entlässt nicht nur Mitarbeiter, sondern schließt auch vorübergehend sein Büro. Die Mitarbeiter müssen auf Homeoffice umsteigen.

Sledgehammer Games und Toys for Bob sind zwei bekannte, aus den Vereinigten Staaten stammende Videospielentwicklungsstudios. Ersteres ist vor allem für seine Beiträge zur Call-of-Duty-Reihe bekannt, während Toys for Bob durch die Entwicklung der Skylanders-Reihe bekannt wurde, bei der das Toys-to-Life-Konzept erstmals eingeführt wurde. Dieses Konzept ermöglicht es, physische Figuren auf ein Portalgerät zu stellen, um mit den entsprechenden Charakteren in der Spielwelt zu interagieren.

Microsoft hat kürzlich eine Entlassungswelle durchgeführt, die auch das Blizzard-Kundendienstteam sowie die Abteilungen betraf, die sich mit der Vermarktung von physischen Xbox-Spielen im Einzelhandel befassen. Der Grund dafür war angeblich eine kostensparende Umstrukturierung, die das Unternehmen benötigte. Microsoft ist nach der Ankündigung der Entlassungen das zweite Unternehmen, das jemals einen Marktwert von 3 Billionen Dollar erreicht hat.

Die Entlassungen bei Microsoft zeigen, dass sich die Spieleindustrie und große Unternehmen im Wandel befinden. Veränderungen bei Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und Unternehmensstrategien haben Auswirkungen auf die Mitarbeiter. Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.