Steam Deck 2: Der Release liegt noch in weiter Ferne!

Valve hat gerade erst im Februar 2022 das Steam Deck auf den Markt gebracht, daher ist es eigentlich noch etwas verführt, über einen Nachfolger nachzudenken. Mit der Nintendo Switch 2 in Aussicht könnte jedoch Druck entstehen, einen Nachfolger früher zu veröffentlichen. Die PS6 und die nächste Xbox werden voraussichtlich erst um 2028 erscheinen, weshalb Valve wohlmöglich abwarten möchte, um sicherzustellen, dass ein neues Steam Deck konkurrenzfähig ist. Pierre-Lou Griffais von Valve erklärt, dass das aktuelle Steam Deck-Leistungsziel für einige Jahre stabil bleiben soll, da es bereits die neuen Spiele gut bewältigt.

“Im Moment betrachten wir dieses Leistungsziel, das wir haben, als ein stabiles Ziel für ein paar Jahre”, sagte der Coder. “Wir sind der Meinung, dass dies ein guter Punkt ist, um alle Spiele dieser neuen Generation spielen zu können und bis jetzt haben die neuen Veröffentlichungen auf Steam Deck großartige Ergebnisse gebracht. Natürlich arbeiten wir mit den Entwicklern an zukünftigen Veröffentlichungen und wir beobachten das Feedback, aber bisher denke ich, dass es ziemlich gut ist, was die Leistung angeht.”

Die Entwicklung eines leistungsstärkeren Handhelds wäre aktuell schwierig, ohne Kompromisse beim Preis oder der Akkulaufzeit einzugehen. Valve legt Wert darauf, dass alle Steam Decks dieselben Spiele spielen können, daher wird eine Änderung des Leistungsniveaus nur bei signifikanter Verbesserung in Betracht gezogen. Die Herausforderung besteht darin, die Leistung zu steigern, ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen.

“Es ist uns wichtig, dass das Deck ein festes Leistungsziel für Entwickler bietet und dass die Botschaft an die Kunden einfach ist, wobei jedes Deck die gleichen Spiele spielen kann”, so der Coder. “Daher nehmen wir eine Änderung des Leistungsniveaus nicht auf die leichte Schulter und wollen dies nur dann tun, wenn eine signifikante Steigerung möglich ist. Wir wollen auch nicht, dass die höhere Leistung auf Kosten der Energieeffizienz und der Akkulaufzeit geht. Ich gehe nicht davon aus, dass ein solcher Sprung in den nächsten Jahren möglich sein wird, aber wir beobachten die Innovationen bei Architekturen und Herstellungsverfahren genau, um zu sehen, wohin sich die Dinge entwickeln.”

