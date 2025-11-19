Starfield-Update 2025: Influencer sieht neues Content-Material – Bethesda bereitet offenbar größere Enthüllung vor

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

In der Starfield-Community brodelt es wieder. Ein spanischer Influencer, der Bethesda seit Jahren begleitet, hat mit einem rätselhaften Posting eine Welle von Spekulationen ausgelöst. Laut eigenen Aussagen durfte er neues Starfield-Material sehen, das noch nicht öffentlich ist. Auch wenn er wegen NDA-Bestimmungen nichts Konkretes verraten darf, sorgt allein diese Aussage dafür, dass viele Fans jetzt auf eine baldige Ankündigung hoffen.

Der Content Creator oskar1up veröffentlichte auf X.com einen Text, dessen Anfangsbuchstaben das Wort STARFIELD ergaben. Schnell wurde klar, dass das kein Zufall war. In seiner Nachricht erklärte er, dass er neue Inhalte gesehen habe, darüber aber nicht sprechen dürfe. Er stellte klar, dass die NDA genau regelt, was gesagt werden darf: Er darf erwähnen, dass es eine Vorschau gab. Mehr nicht.

Auf Reddit bestätigte er später erneut, dass er Material gesehen hat, das für zukünftige Inhalte gedacht ist. Er betonte außerdem, dass er keinen Vertragsbruch begangen habe. Laut ihm ist es Bethesda sogar wichtig, dass ausgewählte Creator andeuten, dass neue Inhalte in Arbeit sind. Das soll offenbar die Community beruhigen und das Interesse hochhalten.

Neues Starfield Update: Was Bethesda wirklich plant

Die Aussagen deuten darauf hin, dass die Entwickler gezielt einigen Creators Zugriff auf Vorab-Material gegeben hat. Das wirkt wie ein kontrolliertes Anheizen der Fanbase. Es ist also gut möglich, dass ein größeres Update oder Story-Content näher ist, als viele denken.

Eine offizielle Enthüllung könnte beim kommenden Xbox Partner Preview-Event stattfinden. Die Show startet am 20. November 2025 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Da diese Präsentation traditionell neue Trailer und Updates zeigt, wäre das ein idealer Rahmen für eine Starfield-Ankündigung. Immerhin wird erwartet, dass dieses große Story-Update 2026 kommt, gemeinsam mit der PS5-Version.

Auch wenn die Informationen begrenzt sind, ergibt sich ein klares Bild: Bethesda arbeitet aktiv an neuen Starfield-Inhalten. Die Entwickler wollen, dass die Community das weiß. Gleichzeitig wird genug geheim gehalten, um die Spannung bis zum richtigen Moment aufzubauen. Für dich heißt das: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir in Kürze erfahren, wie es mit Starfield weitergeht.

Starfield steht immer noch unter besonderer Beobachtung. Viele Spieler wünschen sich mehr Story, zusätzliche Missionen oder neue Spielmechaniken. Dass Bethesda ausgewählte Influencer vorab einen Blick werfen lässt, ist ein deutliches Zeichen: Es kommt etwas und es ist groß genug, dass das Studio den Hype bewusst vorbereitet. Ob es ein DLC, ein größeres Update oder komplett neue Features sind, werden wir vermutlich schon morgen erfahren.

