Starfield Spieler baut die Mantis aus Star Wars Jedi nach

Zugegeben eines der coolsten Schiffe die ich kenne.

Starfield: Willkommen bei der NASA in 300 Jahren. - (C) Bethesda

Ein talentierter Starfield Spieler hat das Schiff “Greez Dritus’ Stinger Mantis” aus der Star Wars Jedi Duologie nachgebaut. Als neuestes RPG von Bethesda Game Studios und seine erste neue IP seit fast 30 Jahren wurde Starfield Anfang dieses Monats mit großer Begeisterung veröffentlicht und ist der bisher größte Spielestart von Bethesda, mit über 10 Millionen Spielern in den ersten beiden Wochen.

Respawn Entertainments Star Wars Jedi: Survivor, die Fortsetzung des hochgelobten Star Wars Jedi: Fallen Order von 2019, wurde ebenfalls in diesem Jahr veröffentlicht. Obwohl es ursprünglich in einem suboptimalen technischen Zustand gestartet wurde, erhielt Jedi: Survivor hohe Anerkennung für seine tadellos geschriebene Handlung und Charaktere.

Die Stinger Mantis ist das Raumschiff, das der Jedi-Protagonist Cal Kestis und seine Begleiter verwenden, um im Verlauf beider Spiele verschiedene Planeten zu bereisen. Das Schiff ist daher ein fester Bestandteil der Serie und eines der ikonischsten Schiffe in der Welt von Star Wars.

Mit der Mantis durch Starfield fliegen wäre auch eines meiner favorisierten Schiffe

Nun, da Starfield endlich in freier Wildbahn verfügbar ist, haben viele talentierte und einfallsreiche Spieler die robuste Schiffsbau-Funktion des RPGs genutzt, um eine Vielzahl verschiedener Schiffe zu erstellen, die auf andere Franchises wie Pokémon, Metroid und natürlich Star Wars verweisen. Ein Sci-Fi-Fan namens dstroyer123 auf Reddit hat ein Bild eines Schiffs gepostet, das er in Starfield erstellt hat und das der Stinger Mantis aus Star Wars Jedi nachempfunden ist.

Während die Farbe der Mantis in Fallen Order anpassbar ist, blieb Survivor bei seiner originalen blauen und silbernen Farbgebung. Daher trägt dstroyer123s Starfield-Nachbildung dieselben blauen und silbernen Farben des Schiffs.

Ein besonderes Merkmal der Stinger Mantis, das dieses Star Wars-Raumschiff so interessant macht, ist seine riesige Finne , die sich im Flug dreht. Obwohl dstroyer123s Version des Mantis in Starfield die Drehung der Flosse im Weltraum nicht nachbilden kann, sieht die Nachbildung unglaublich genau aus. Es wäre auch interessant zu sehen, ob das Innere von dstoyer123s Mantis der Innenansicht des tatsächlichen Mantis aus den Jedi-Spielen genau entspricht.

Eine Kochstation wäre eine schöne Darstellung von Greez Dritus’ Bordküche, und eine Waffenwerkbank würde zu Cals eigener Werkbank ganz hinten in der Starfield Mantis passen. All dies zusammen mit einer Sternenkarte in der Mitte würde eine solide Nachbildung des Inneren des Mantis ergeben.

Das Schiffbausystem von Starfield hat seit dem Start des Spiels Anfang dieses Monats viele Spieler begeistert. Da immer mehr Spieler in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren Starfield in die Hände bekommen, dürfte es viele weitere Verweise auf ikonische Spiele, Filme und Franchises geben, die mit kreativen Schiffsbauten erstellt wurden, insbesondere mit Star Wars, da es einen tiefen Katalog an wiedererkennbaren Schiffen für die Nachbildung im neuesten RPG von Bethesda bereithält.

Starfield ist jetzt für PC und Xbox Series X|S erhältlich.