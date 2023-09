Starfield – Mod bringt Fanwunsch ins Spiel

Der nahtlose Übergang von Planet zu Planet ist in Starfield endlich möglich. Und wie immer muss einem Modder gedankt werden.

Starfield ist ein großartiges Game für Fans des Entwicklerstudios Bethesda (aber nicht für alle). Wer lange Questketten, riesige, erkundbare Welten und komplexe Bauchmechaniken aus Spielen wie Fallout 4 und Skyrim liebt, kommt im Sci-Fi-Epos der Entwickler genau auf seine Kosten. Und wer mit den oben genannten Spiele vertraut ist, der weiß auch, dass erst die Modder-Community sie zu dem gemacht haben, was sie für viele sind. Und es ist eben jene Community, die jetzt ein Feature integriert hat, das sich Fans vom ersten Trailer an gewünscht haben.

Starfield-Modder am Werk

So hat der Modder 105gun ein Feature in das Spiel integriert, das Spielern endlich die Möglichkeit gibt, nahtlos zwischen Planeten hin und her zu fliegen. Und das ganz ohne dabei in ein unnötig mühsames Menü zu wechseln und einen Ladebildschirm zu sehen. Die Mod Slower than Light, die für PC-Spieler auf der Nexus-Plattform verfügbar ist, lässt Raumschiffe per Hotkeyes noch viel schneller fliegen.

“Diese Mod erlaubt es euch, die Geschwindigkeit eures Schiffes mit Hotkeys zu steuern, von normaler Fluggeschwindigkeit bis hin zum Hundertfachen der Lichtgeschwindigkeit. Es ermöglicht euch, innerhalb eines Sternensystems auf relativ elegante Weise zu fliegen.”, heißt es in der Mod-Beschreibung.

Dadurch können Starfield-Spieler ein Sternensystem oder einen Planeten ihrer Wahl einfach ansteuern und dann wie in No Man’s Sky anfliegen. Ganz ohne Ladebildschirm. Für Spieler, die besonders auf Immersion setzen, dürfte die Mod genau das richtige sein. Wer sich hingegen auch erhofft hat, nahtlos vom Weltraum auf die Planetenoberfläche fliegen zu können, der dürfte jedoch enttäuscht sein. Denn das ermöglich die Mod nicht. Doch sind Bethesdas vergangene Rollenspiele ein Indikator für Starfields Modding-Zukunft, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sich ein eifriger Bastler auch darum kümmert.