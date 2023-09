Starfield Spieler baut das Schiff des Mandalorian nach

This is the way!

Ein Starfield Spieler hat die Designwerkzeuge des Spiels genutzt, um das Schiff von Mando aus der Serie “The Mandalorian” nachzubauen, und das Ergebnis ist beeindruckend genau. Seit dem Start des neuen Action-Rollenspiels von Bethesda erfreuen sich Gamer an der neuen Kulisse und der Freiheit, eine riesige Galaxie zu erkunden.

Viele haben auch großen Spaß daran gefunden, im Spiel Schiffe zu entwerfen und zu bauen und dabei ihre Kreativität unter Beweis zu stellen. Es überrascht nicht, dass einige sich von anderen klassischen Sci-Fi-Franchises für Designideen inspirieren lassen.

Ein Spieler hat sogar Darth Mauls Schiff in Starfield nachgebaut, und andere haben ebenfalls versucht, ihre Liebe zu Star Wars in das Spiel zu integrieren – mit hervorragenden Ergebnissen. Die große Anzahl an Designs, die Spieler in das Spiel einbringen, zeigt das unglaubliche Maß an Anpassungsfähigkeit, das Bethesda in ihre neueste Veröffentlichung eingearbeitet hat.

Nun bringt ein weiterer Spieler ein Stück der weit, weit entfernten Galaxie in die Welt von Starfield und verweist damit auf eine der beliebtesten TV-Serien in der Geschichte von Star Wars.

Die Starfighter des Mandalorian fliegt durch Starfield!

Auf Reddit hat ein Nutzer namens mcfadders Bilder seines neuen Starfield Schiffs gepostet, das dem Schiff aus “The Mandalorian” nachempfunden ist. Mit einer eleganten, schwarzen Lackierung, Doppeltriebwerken und Kampftürmen sieht das Schiff definitiv so aus, als würde es einem Elite-Kopfgeldjäger aus dem Mandalorianer-Clan würdig sein. Mcfadders hat in seinem Beitrag klar gemacht, dass das Entwerfen von Schiffen zu einer seiner Lieblingsaktivitäten im Spiel geworden ist, und diese Leidenschaft zeigt sich in diesem Schiff.

Viele Fans auf Reddit waren schnell dabei, das Design zu feiern. Einige suchten nach Tipps für das Design oder einer Liste der von mcfadders verwendeten Teile, während andere einfach nur sagen wollten, wie großartig es aussieht. Der Beitrag löste auch viel Lob für das Spiel im Allgemeinen und die durchdachten Schiffsbau-Mechaniken aus.

Mcfadders war so freundlich, einige Fragen zu beantworten und Einblicke in die verwendeten Bauteile zu geben. Bald werden wahrscheinlich viele weitere Spieler in ihren eigenen Versionen von Mandos Schiff durch die Galaxie fliegen und herausfinden, wie man in Starfield Kopfgeldjagdaufträge bekommt.

Mandos Schiff ist möglicherweise nicht das erste Star Wars Kopfgeldjäger-Design, das der wachsenden Flotte von Spielerfahrzeugen im Spiel beitritt. Ein Fan hat bereits Boba Fetts Schiff in Starfield geschaffen, und es wäre nicht überraschend, wenn in Zukunft weitere Designs folgen. Dennoch ist dieser neueste Beitrag in der Liste der Spielerentwürfe eine bemerkenswerte Nachbildung und verdient definitiv die Aufmerksamkeit der Fan-Gemeinde.

Da immer mehr Spieler in das neue Spiel eintauchen, werden Beiträge wie dieser sicherlich noch mehr Innovation anregen. Die Chancen stehen gut, dass sogar noch mehr Sci-Fi-Franchises als nur The Mandalorian in Starfield auftauchen werden.

Starfield ist derzeit auf dem PC und der Xbox Series X/S erhältlich.