Pete Hines von Bethesda kritisiert Kontroverse um Starfield-Hauptmenü

Zu Beginn dieser Woche wurden die ersten Testversionen von Starfield an Spielejournalisten und Content-Ersteller verschickt. Wie es heutzutage bei den meisten großen Triple-A-Veröffentlichungen üblich ist. Und einige davon haben einen Screenshot des Hauptmenübildschirms von Starfield geteilt, um andere darauf aufmerksam zu machen, dass sie gerade das Spiel spielen. Der Beginn einer Debatte! Natürlich kann man an einen Produkt so ziemlich alles kritisieren. Dafür sind Kritiker da. Allerdings dürften die Verantwortlichen bei Bethesda und Xbox nicht erwartet haben, dass das “Hauptmenü von Starfield” bereits eine Kontroverse auslöst.

Ein prominenter Kritiker, Mark Kern, ehemaliger Teamleiter von World of Warcraft sowie Produzent von Diablo 2 und Starcraft, teilte ein Bild des Hauptmenüs auf “X” (vormals Twitter) und kritisierte es. Er sagte, dass es darauf hindeutet, dass das “überarbeitete” Team bei Bethesda von “überhasteten Veröffentlichungsterminen” überrollt wurde und keinen Stolz an seiner Arbeit hatte.

Kern twitterte: “Die Physiognomie von Startbildschirmen. Der Startbildschirm eines Spiels kann viel darüber verraten, wie überstürzt das Team war und wie viel Stolz es an seiner Arbeit hatte. Der Startbildschirm von Starfield zeigt entweder überhastete Veröffentlichungstermine von einem leidenschaftlichen, überarbeiteten Team oder von einem Team, dem es egal war.”

