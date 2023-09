Starfield teilt großen Fan-Wunsch mit anderen Bethesda-Spielen

Der Wunsch nach Fahrzeugen lässt Starfield-Spieler kreativ werden. Warum gibt es keine eigentlich keine Mechs?

Starfield ist heraußen und begeistert Millionen von Spielern, auch wenn die PC-Version noch einige technische Macken hat. In Fallout 3 oder Fallout 4 gab es bereits den Fan-Wunsch nach Fahrzeugen. Mit Starfield ist es wieder soweit.

Schon seit Jahren wünschen sich Fans von Bethesda-Spielen die Möglichkeit, Fahrzeuge zu nutzen. Während The Elder Scrolls mit Reittieren aufwartet, bieten die Science-Fiction-Welten des Studios diese Option bisher nicht. In Starfield, einem Spiel, das eine riesige Galaxie mit Tausenden von Planeten erkunden lässt, wird das Problem besonders deutlich. Das schnelle Reisen mag in Fallout geholfen haben, aber in Starfield, mit seinen weiten Welten und begrenzten Sauerstoffressourcen, kann die Fortbewegung mühsam sein.

Fans drängen Bethesda, Landfahrzeuge wie Rover ins Spiel zu integrieren, um die Erkundung weniger eintönig zu gestalten. Ein Fan schlug vor: “Es wäre schön, ein Schiffsmodul für Fahrzeuge zu haben, eine Zwei-Personen-Maschine, die die Reisegeschwindigkeit leicht erhöht und eine gewisse Lagerkapazität bietet.” Der Beitrag “Wir benötigen bitte Land-Fahrzeuge” im Starfield-Reddit hat bereits über 1.400 Up-Votes und mehr als 280 Kommentare. Zu recht.

Starfield mit Fahrzeugen? Nicht mit Bethesda!

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Starfield Planeten-Vehikel erhält, da dies die Grenzen der Spielwelt beeinflussen und die nahtlose Erforschung der Planeten stören könnte. Die Erkundung soll den Spielern eine Vielfalt an Reisemustern bieten, einschließlich dem Verlassen der Umlaufbahn und dem Landen an verschiedenen Orten.

Einige Spieler weisen auch auf die möglichen technischen Herausforderungen hin, die die Creation Engine von Bethesda bei der Umsetzung von Fahrzeugen darstellen könnte. In der Vergangenheit gab es in Bethesda-Spielen, wie beispielsweise den Kutschen in Skyrim, Probleme mit der Fahrzeugmechanik. Alternativ könnten Reittiere in das Spiel integriert werden, entweder in Form von Tieren oder Robotern. Einige Fans schlagen sogar eine Zähmungsmöglichkeit für weniger feindselige Kreaturen vor, um die Fortbewegung zu erleichtern. – Vielleicht ein wenig zu viel Avatar geschaut.

Ob Bethesda auf die Wünsche der Fans hören wird, bleibt abzuwarten. In der Zwischenzeit werden die Spieler wohl weiterhin zu Fuß oder mit Raumanzügen die unendlichen Weiten von Starfield erkunden.

Starfield ist seit dem 1. September im Early Access verfügbar, ab morgen für alle im PC/Xbox Game Pass, die keine weiteren 35 Euro ausgeben wollten.