Starfield: “Day One”-Patch ist für den Pre-Load bereit

Entwickler: Bethesda Publisher: Microsoft Genre: Rollenspiel Release: 06/09/2023 Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Starfield

Der gesamte Download von einem Nintendo Switch-Spiel wie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist rund 16 GB groß. Der “Day One”-Patch für die Xbox Series X-Version von Starfield fast ebenso. Bereits jetzt stellt Bethesda den Pre-Load für den ersten Patch online.

Eigentlich kenne ich kein Spiel, dass noch ohne auskommt: den ersten Patch, der gleich am Release-Tag erscheint. Der übermächtige “Day One”-Patch. Bethesda lässt seit Mitte August die Starfield-Spieler bereits “pre-loaden”, nachdem das Spiel für Vorbesteller und Early Access-Spieler bereits am 1. statt am 6. September erscheint. Und es folgte was kommen musste: der Pre-Load zum Day One-Patch.

Starfield: Day One-Patch

Für Windows PC und Xbox Series X/S ist der Patch jetzt verfügbar. Die PC-Version benötigt “nur” einen Download von 13,4 GB, jene der Xbox Series-Konsolen 15,5 GB. Der Patch soll – wie sollte es anders sein – die Probleme minimieren, die Spieler am Tag der Veröffentlichung auf ihren Plattformen haben werden.

Eigentlich müsste man vermuten, wenn es sich um ein Bethesda-Spiel handelt, dass der Release des Spiels nur so von Glitches und Bugs besteht. Dem ist angeblich nicht so. Einige Spieler, die bereits im Besitz des Titels sind, meinen, dass es “ungewöhnlich” sei, ein Bethesda-Spiel zu Beginn zu spielen, dass sich so “gut” spielt.

Spieler, die Starfield bereits vorgeladen haben, können jetzt also auch den ersten Patch vorladen. Was für eine schöne Welt.

Wer sich bereits vor Release in Stimmung bringen möchte, kann sich einen Live-Action-Trailer ansehen, der einen guten Ausblick darauf gibt, was uns erwartet. Außerdem gab Xbox-Chef Phil Spencer einen tieferen Einblick, als er meinte, das Starfield “mehr Oblivion als Skyrim” sei. Wem er damit wohl meinte?

Starfield erscheint am 6. September 2023 für Xbox Series X/S und Windows PC – auch im Xbox Game Pass, den es jedoch derzeit nicht für einen Euro gibt!