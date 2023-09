Starfield-Bug hindert Spieler am Schießen: Ein altes Problem!

Starfield ist auch "nur" ein Spiel von Bethesda und bringt Bugs und Glitches mit sich. Ein besonderer Starfield-Bug: Unbrauchbare Waffen!

Alles was man für ein gutes Rollenspiel braucht auf einem Tisch. - (C) Bethesda

Ein besonders ärgerlicher Bug verhindert, dass Spieler ihre Waffen abfeuern in Starfield können, und er erinnert stark an ein Problem, das bereits in Fallout 4 aufgetreten ist.

Laut einem Bericht von Eurogamer.net (via Reddit) haben mehrere Spieler festgestellt, dass ihre Waffen plötzlich nicht mehr funktionieren. Es handelt sich nicht um defekte oder blockierte Waffen, sondern um einen Bug, der das Abfeuern unmöglich macht. Das Kuriose daran ist, dass dieser Bug nicht neu ist: Er trat bereits in Fallout 4 auf. Offenbar hat Bethesda die gleiche fehleranfällige Engine verwendet und das Problem nicht behoben!

Ungewöhnliche Lösung für den Starfield-Waffen-Bug!

Die Lösung für dieses ärgerliche Problem ist genauso ungewöhnlich wie der Bug selbst. Du musst die Einstellungen deines Charakters anpassen, um die Waffen wieder funktionstüchtig zu machen. Auf dem PC kannst du dies entweder über Konsolenbefehle erreichen oder den Anpassungsbildschirm öffnen. Konsolenspieler haben jedoch nicht die Möglichkeit, Konsolenbefehle zu verwenden. Stattdessen müssen sie eine Enhance Clinic besuchen und 500 Credits ausgeben, um das Problem zu beheben.

Es ist wichtig zu beachten, dass du dein Aussehen nicht ändern musst, sondern lediglich das Menü öffnen musst, um den Bug zu beheben. Eigentlich schon fast kurios!

Fallout 4-Spieler kennen das Problem!

Leider wurde dieser Bug in Fallout 4 trotz jahrelanger Spielerbeschwerden nie behoben. Es bleibt daher unklar, ob Bethesda ihn in Starfield endlich ausmerzen wird. Die Geschichte des Entwicklers zeigt, dass solche Fehler oft über lange Zeiträume bestehen bleiben.

Wenn du verhindern möchtest, dass dieser Bug in Starfield auftritt, sollten einige Spielerberichte beachtet werden. Einige Spieler behaupten, dass der Bug auftritt, nachdem sie von einem Planeten in den Weltraum gesprungen sind, während ihr Schiff gescannt wird. Wenn also eine Überprüfung durchgeführt wird, sei vorsichtig und warte ab, bevor du in eine Schießerei gerätst, sonst bist du quasi “unbewaffnet”.

Für den Fall, dass du den Bug bereits erlebst und dich aus einer gefährlichen Situation befreien musst, haben einige Spieler berichtet, dass Nahkampfwaffen immer noch funktionieren. Es ist also ratsam, immer eine Nahkampfwaffe in Reserve zu haben, um im Notfall handlungsfähig zu bleiben.

Starfield ist also auch “nur” ein Bethesda-Spiel, mit seinen kuriosen Bugs und Glitches – obwohl diese wesentlich weniger sind, als bei früheren Veröffentlichungen! Das Rollenspiel ist jetzt für Windows PC und Xbox Series X/S verfügbar!