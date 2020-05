Star Wars: Synchronsprecher enthüllt Details zum Unleashed 3-Spiel

Star Wars: The Force Unleashed - Bildquelle: GameWallpapers.com

Das letztjährige Star Wars Jedi: Fallen Order erwies sich als ein sehr gut aufgenommenes Spiel und stellte erneut das Vertrauen der Menschen in EA wieder her. Tatsächlich waren einige Star Wars-Fans der Meinung, dass das Spiel ein passender spiritueller Nachfolger des abgesagten Force Unleashed 3 war , der es bis zum Prototypen-Stadium schaffte, bevor es abgesagt wurde.

Star Wars: The Force Unleashed versetzte die Spieler in die Lage von Darth Vaders heimlichem Lehrling, als er sich schließlich gegen seinen Meister auflehnte und vielleicht sogar die jüngsten Star Wars-Filme inspiriert hat, aber die Spielmarke endete leider nach dem zweiten Spiel. Während eines kürzlichen Livestreams diskutierte der Synchronsprecher Sam Witwer jedoch die Details der ungemachten Force Unleashed 3.

Unleashed 3: Wir werden nie auf den Cliffhanger des Vorgängers eine Antwort erhalten

In der jüngsten Folge von IGNs Watch From Home Theatre sahen sich die Schauspieler Rahul Kohli und Witwer “The Empire Strikes Back” anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Films an. Während Witwer (der die Stimme von Vaders Lehrling Galen Starkiller in The Force Unleashed lieferte) Geschichten über die Entstehung dieser Star Wars– Fortsetzung erzählte, wandte er sich seiner eigenen abgesagten Fortsetzung Star Wars: The Force Unleashed 3 zu. Dies sind großartige Neuigkeiten für Fans der Spiele, da The Force Unleashed 2 auf einem Cliffhanger endete. Leider hat LucasArts Force Unleashed 3 aufgrund der schwierigen Entwicklungsgeschichte dieser Fortsetzung abgesagt und die Geschichte wurde nie gelöst.

Star Wars: Darth Vader war für seinen Lehrling unbesiegbar

Witwer – der zuvor Informationen über seinen Charakter Starkiller hinter den Kulissen geteilt hat – erwähnte das Ende von The Force Unleashed 2, bei dem Starkiller Vaders Hand abschnitt und ihn gefangen nahm. Es stellte sich heraus, dass dies alles Teil von Vaders Plan war, wie Witwer sagt: “Bei den Spielen Force Unleashed 1 und 2 ging es nur darum, dass Vader mit Starkiller spielte.” Dies sollte während des großen Kampfes mit Darth Vader hervorgehoben werden, als er das wahre Ausmaß seiner Kräfte demonstrierte und verkündete: “Ich bin Lord Darth Vader, Dunkler Lord der Sith.” Wie Witwer es ausdrückte: “Er ist diesem Kerl nicht gewachsen.”

The Empire Strikes Back: Der Sprung von Luke Skywalker

Abgesehen von der Enthüllung der Handlungsdetails aus The Force Unleashed 3 wurde der Rest des Videos mit Szenen aus “The Empire Strikes Back” verbracht , beispielsweise mit der Kult-Szene, in der Luke lieber in den Abgrund von Cloud City fällt, als sich seinem Vater Darth Vader anzuschließen.

Während viele Fans dies als Zeichen des Vertrauens betrachten, hatte Witwer eine andere Interpretation dieser Szene. Nachdem Witwer erfahren hatte, dass sein Vater tatsächlich einer der bösesten Menschen in der Galaxis ist und dass er gezwungen sein würde, sich ihm auf der dunklen Seite anzuschließen, glaubte er, von Verzweiflung überwältigt zu sein, und beschloss, in den Tod zu springen. Eine ziemlich deprimierende Interpretation, aber es ist eine zutreffend düstere Ansicht von der aktuellen Stimme von Darth Maul.

Star Wars Jedi: Fallen Order ist für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia verfügbar. Force Unleashed 3 wird wohl nie erscheinen. Dafür aber Fortsetzungen zu Fallen Order. Und noch ein anderes Star Wars-Spiel soll bis Ende 2022 erscheinen.

Quelle: IGN