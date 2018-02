Star Wars-Schöpfer George Lucas hat eine Szene in “Solo” selbst geleitet

Die Produktion der kommenden Star Wars-Geschichte “Solo” war mehr als “actionreich”. Die ersten beiden Regisseure wurden am Ende der Dreharbeiten durch Ron Howard abgelöst, welcher einen Großteil des Films neu aufgenommen hat. Allerdings hatte auch George Lucas himself einiges selbst zu machen.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly sagte die Produzentin Kathleen Kennedy, dass der Star Wars-Schöpfer George Lucas am Set vorbeigekommen sei, um zu sehen wie es läuft. Natürlich konnte er nicht nur zusehen und hat “Feeback gegeben”.

“Er wollte nur kurz vorbeikommen und ‘Hallo’ sagen, aber er blieb fünf Stunden”, so Kennedy. “Es gibt sogar einen kleinen Moment in einer Szene, in der – ich kann dir nicht sagen, was, entschuldige – aber in der Szene auf dem Millennium Falken, wo George sagte: ‘Warum macht Han das nicht einfach?'”

George Lucas und Ron Howard sind langjährige Freunde, vielleicht war deshalb der Star Wars-Veteran ein kleiner Teil des Projekts. Hoffentlicht sagt Disney nicht deswegen, dass der Film floppt.

“Es ist tatsächlich ein lustiges kleines Stück, das wahrscheinlich einen Lacher bekommen wird”, sagte Kennedy. “Und Ron war zufällig am Monitor und nicht im Falcon und er sagte: ‘Oh, das ist eine großartige Idee’, und rannte hinein und sagte: ‘George möchte, dass wir das tun.’ Das war also ziemlich cool. Ich denke, George fühlte sich ziemlich gut darin. Er könnte diese Charaktere noch einmal besuchen, und ich denke, er fühlte sich so wohl, offensichtlich mit Ron da zu sein, dass es einfach Spaß war für ihn. “

Obwohl das offensichtlich nicht genug ist, um ihm eine Regiekredit für den Film zu geben, ist es großartig zu sehen, dass George Lucas nicht so verbittert über das Franchise ist, dass er sich lieber zurücklehnen und zusehen würde, wie es kämpft. Nach seinem milliardenschweren Verkauf von Star Wars (den Disney seit Star Wars: The Last Jedi Umsatzmäßig wieder hereingespielt hat), verbringt Lucas seine Tage im Ruhestand und macht angeblich Experimentalfilme, die er nie veröffentlichen will und nur seinen engsten Freunden zeigt.

Solo: A Star Wars Story wird am 28. Mai 2018 in die Kinos kommen.

Du willst keine Games-News von DailyGame mehr verpassen? Folge uns auf Facebook!