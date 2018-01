Disney hat die 4-Milliarden-Dollar-Übernahme von Star Wars wieder in den Einnahmen verbucht

Avatar ist bereits 8 Jahre alt und setzte 2009 neue Maßstäbe in Sachen 3D. Eine Fortsetzung wurde uns schon vor langer Zeit versprochen und wir fragen uns: Was dauert da so lange?

Seit einiger Zeit ist schon bekannt, dass wir in Avatar 2 und Avatar 3 in die Unterwasserwelt Pandoras entführt werden. Regisseur James Cameron sucht immer wieder nach neuen Herausforderungen und diese hat er in Unterwasseraufnahmen gepaart mit Motion Capture gefunden. Unterwasser-Aufnahmen sind für diese Technologie bisher schwierig gewesen, aber das Team hat nach rund 18 Monaten eine Möglichkeit gefunden. Immerhin wurde das bisher noch nicht gemacht! Damit kann der Film schonmal technisch aufzeigen!



Wie Cameron gegenüber Collider erwähnte liege das Problem vor allem an der Grenzfläche, zwischen Luft und Wasser, weil diese einen sich bewegenden Spiegel formen, der sämtliche Punkte und Marker spiegelt und somit eine Menge falscher Marker ausgebe. Generell sei die Motion Capture-Technologie gepaart mit Wasser um ein zehnfaches schwieriger, so der Kult-Regisseur.

Termine für 2020-2025

Derzeit befinden sich Avatar 2 und Avatar 3 in Produktion, welche überwiegend in der Unterwasserwelt stattfinden werden. Kinostart für Teil 2 ist noch immer der 17. Dezember 2020.

Avatar 3 soll laut einem Facebook-Post von FOX am 17. Dezember 2021 starten. Avatar 4 am 20. Dezember 2024 und Avatar 5 am 19. Dezember 2025. Damit konkurriert man 2020 mit Star Wars Episode 9, welche am 20. Dezember in diesem Jahr auf den Kinoleinwänden zu sehen sein wird.

