Star Wars Outlaws wird kein “300-Stunden-Rollenspiel”

Die Entwickler von Star Wars Outlaws versprechen: Es wird kein "300 Stunden episches, unvollendbares Rollenspiel" werden.

Ubisoft hat bestätigt, dass Star Wars Outlaws kein “unendliches Rollenspiel mit 300 Stunden Spielzeit” werden wird. Die Fans waren besorgt, dass der Titel ein unvollendetes und unendlich langes Rollenspiel wie Assassin’s Creed: Valhalla werden könnte. Doch die Entwickler von Ubisoft geben Entwarnung. Julian Gerighty, der Creative Director, und Navid Khavari, der Narrative Director, betonen, dass das Spiel zwar riesige Planeten bieten wird, aber nicht unüberschaubar lang sein soll.

Laut Gerighty werden die Planeten in Star Wars Outlaws etwa so groß sein wie zwei bis drei Zonen in Assassin’s Creed: Odyssey. Dennoch betonen die Entwickler, dass sie das Spiel nicht zu groß gestalten wollen. Ihr Ziel ist es, die Spieler in ein dichtes und reichhaltiges Abenteuer zu entführen, das sie in ihrem eigenen Rhythmus erkunden können. Es wird kein episches und unvollendetes Rollenspiel sein, sondern ein fokussiertes Action-Adventure-Rollenspiel, das die Spieler mitnimmt und überschaubar bleibt, wie die Entwickler gegenüber IGN.com angaben.

Das Studio legt großen Wert darauf, dass die Spieler die Reise von Kay Vess, der Hauptfigur des Spiels, in vollen Zügen erleben. Die offenen Welten sollen von einem Charakter- und Story-Standpunkt aus gestaltet werden, um die narrative Elemente mit dem Spiel zu verschmelzen.

Star Wars Outlaws: Spielende dauert kein halbes Leben

Star Wars Outlaws verspricht also eine spannende und intensive Spielerfahrung in einer offenen Welt, ohne dabei die Spieler mit unendlichen Stunden zu überfordern. Die Entwickler wollen eine dichte und mitreißende Geschichte bieten, die die Spieler in den Bann zieht und sie auf eine einzigartige Reise durch die Star Wars-Galaxie mitnimmt.

Das Spiel soll den Look und die Stimmung der Original-Trilogie einfangen und bietet auf jedem Planeten eine andere Gameplay-Erfahrung. Tatooine wird vollständig erkundbar sein und die Spieler können sich auf eine vielseitige und abwechslungsreiche Spielerfahrung freuen.

Star Wars Outlaws erscheint für Windows PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 nächstes Jahr. Die erste Gameplay-Vorstellung gab es letzten Monat.