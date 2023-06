Star Wars Outlaws: Tauche ein in die erste Gameplay-Vorstellung

Erlebe den ersten Gameplay-Walkthrough des kommenden "Star Wars Outlaws" mit den gesetzlosen Protagonisten Kay Vess und Nix.

Star Wars Fakten

Entwickler: LucasFilm Genre: Action Release: 21/03/1977 Mehr News, Artikel & Guides zu Star Wars

Heute gewährte Ubisoft auf der Ubisoft Forward in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games einen ersten Einblick in das Gameplay von Star Wars Outlaws. Das Open-World Star Wars-Spiel wird im Jahr 2024 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 (PS5) und Windows PC über Ubisoft Connect veröffentlicht.

Star Wars Outlaws, entwickelt unter der Leitung von Massive Entertainment und weiteren Ubisoft Studios, lädt dich ein, die Star Wars-Galaxie wie nie zuvor zu erleben.

In welcher Zeitlinie spielt der Star Wars Outlaws? Die Geschichte spielt zwischen den Ereignissen von Star Wars: Das Imperium schlägt zurück™ und Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter™.

Was passiert im Spiel? Während das Galaktische Imperium weiterhin die Rebellion verfolgt, erblüht die kriminelle Unterwelt. In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle der gerissenen Gesetzlosen Kay Vess, dargestellt von Humberly González, und ihres treuen Begleiters Nix, gesprochen von Dee Bradley Baker (Star Wars: The Bad Batch™). Gemeinsam führt ihr einen der größten Raubüberfälle im Outer Rim durch. Auf der Suche nach einem neuen Leben kämpfen sich Kay und Nix durch Verbrechersyndikate, stehlen und betrügen, um zu den meistgesuchten Outlaws der Galaxie aufzusteigen.

Star Wars Outlaws: Ein erster Gameplay-Einblick

In Star Wars Outlaws bereist du als Kay Vess und Nix verschiedene bekannte und neue Orte in der Galaxie. Von den feuchten Dschungeln von Akiva bis zur windgepeitschten Savanne von Toshara. Du erkundest geschäftige Städte, Cantinas und düst mit deinem Speeder durch weitläufige Landschaften. Mit deinem Schiff, der Trailblazer, steuerst du durch die Weiten des Weltraums und nutzt es auch für Verfolgungsjagden, Ausweichmanöver und Angriffe, um im Luftkampf die Oberhand gegen das Imperium und andere Gegner zu gewinnen.

Kay und Nix beherrschen das Spiel der Manipulation und können Gadgets einsetzen, um unbeobachtet Wertsachen zu stehlen oder Feinde abzulenken. Gleichzeitig stürzen sie sich mutig in blasterreiche Auseinandersetzungen. Während ihrer Reise schließen sie sich anderen Outlaws an, darunter der kampferprobte Droide ND-5, gesprochen von Jay Rincon. Beim Diebstahl wertvoller Güter, dem Eindringen in geheime Orte und dem Überlisten ihrer Feinde müssen sie ihre Entscheidungen sorgfältig abwägen, da jeder Schritt ihren sich ständig verändernden Ruf beeinflusst.

Star Wars Outlaws erscheint 2024 für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC.