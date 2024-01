Star Wars Outlaws – Release-Fenster “Ende 2024” sorgt für Verwirrung

Die “Release-Verschiebung” von Star Wars Outlaws kommt zappelt auf ungewöhnlichen Schritten daher. Eigentlich gingen wir alle davon aus, dass das Open World-Spiel im Star Wars-Universum Anfang 2024 von Ubisoft veröffentlicht wird. Eine ungewöhnliche Quelle von Disney sorgte nun für Verwirrung – die anschließend wieder geändert wurde.

“Star Wars Outlaws, das Open-World-Star Wars-Spiel, soll Ende dieses Jahres erscheinen”, so ein Blog-Eintrag bei Disney Parks. “IGN.com” bemerkte den Beitrag und ergriff die Meldung der Release-Verschiebung. Doch nun steht nur noch im Blog-Beitrag “24 Oooh-würdige Dinge bei Dsiney Experiences im Jahr 2024”, das Star Wars Outlaws “2024 erscheinen” wird. So ganz sicher ist man sich also jetzt nicht, wann es tatsächlich erscheinen soll. Laut einer aktualisierten Geschichte von IGN.com hat sich Ubisoft gemeldet und spricht noch immer vom Release-Fenster “2024”.

Star Wars Outlaws: Verwirrung um den Release-Zeitraum

Laut dem Blog können Spieler in die Haut von “Kay Vess” schlüpfen, einer aufstrebenden Schurkin, die nach Freiheit und einem neuen Leben sucht. Gemeinsam mit ihrem Begleiter “Nix” erkundet sie verschiedene Planeten in der Galaxie, sowohl bekannte als auch bisher unbekannte. Es wird eine Welt voller Risiken und Chancen versprochen, für diejenigen, die bereit sind, das Abenteuer anzunehmen.

Ursprünglich plante Ubisoft die Veröffentlichung des Open World-Spiels Anfang 2024, bevor das Unternehmen im Oktober eine Verzögerung für ein “großes Spiel” ankündigte, das bis Ende März 2024 erscheinen sollte. Obwohl der Titel des verschobenen Spiels nicht explizit genannt wurde, wurde stark vermutet, dass es sich um Star Wars Outlaws handelte.

Das Spiel verspricht, die Grenzen der Star Wars-Galaxie zu erweitern und den Spielern ein episches Open-World-Abenteuer zu bieten. Mit der Möglichkeit, neue Planeten zu erkunden und als aufstrebende Schurkin die Freiheit zu suchen, hat es das Potenzial, die Fans in eine fesselnde Erfahrung zu entführen. Es spielt zwischen Star Wars: Episode 5 – Das Imperium schlägt zurück und Star Wars: Episode 6 – Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Laut Entwickler Massive Entertainment bietet diese Epoche die beste Zeit für eine “kriminelle Unterwelt”.

Wann erscheint es?

Die Bestätigung des Release-Zeitraums gibt den Star Wars-Enthusiasten Grund zur Vorfreude, da sie sich darauf freuen können, die Galaxie in diesem hochkarätigen Open-World-Titel 2024 zu erkunden. Die Vorfreude steigt, während Ubisoft weiterhin die Geheimnisse und Details dieses mit Spannung erwarteten Spiels hütet.

Star Wars Outlaws erscheint für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC irgendwann 2024. Anders, als andere Sternen-Abenteuer, soll es sich dabei um kein 300-Stunden-Rollenspiel handeln!