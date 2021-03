Star Citizen: Video zeigt riesige neue Höhlen, während Crowdfunding 349 Mio. US-Dollar erreicht

Squadron 42 - Die Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen - (C) Cloud Imperium Games

Star Citizen wird wahrscheinlich nie fertig werden, aber immerhin bekommen Fans laufend Updates zur Entwicklung präsentiert.

Im neuesten Video sieht man riesige die so gestaltet sind, dass sie von Fahrzeugen oder sogar Raumschiffen betreten werden können, was definitiv für die mutigeren Piloten bestimmt ist.

Der zweite Teil des Videos zeigt auch die kommenden Mining-Komponenten, mit denen die Spieler ihre Mining-Erfahrung anpassen können.

Star Citizen: Crowdfunding erreicht astronomische Summe

Wie Cloud Imperium Games bekannt gibt hat die Crowdfunding-Summe heute 349 Millionen US-Dollar überschritten und liegt derzeit bei 349.021.395 US-Dollar

Die Anzahl der registrierten Konten hat vor kurzem die drei Millionen überschritten und liegt zum Zeitpunkt dieses Schreibens bei 3.032.832. Davon bezahlen aber nicht alle Spieler. Es gibt also einige Fans, die bereit waren, eine enorme Summe für das Spiel hinzublättern.

Das Alpha des Spiels kann derzeit auf dem PC gespielt werden, eine separate Einzelspieler-Kampagne mit dem Namen Squadron 42 befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Star Citizen soll angeblich seinen Release im Jahr 2022 haben. Wir werden sehen ob das wirklich so kommt.

Die Einzelspieler-Kampagne Squadron 42 soll seinen Release-Termin angeblich im 3. Quartal 2022 haben. In einem Brief von Chris Roberts, Ende 2020, wurde erwähnt, dass man derzeit nicht bereit sei über den Release-Termin zu sprechen, geschweige den Gameplay-Material zu zeigen. Die Angaben sind also sehr vage.