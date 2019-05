Share on Facebook

Star Citizen von Cloud Imperium Games befindet sich seit geraumer Zeit in der Entwicklung und hat kürzlich via Crowdfunding eine Gesamtsumme von 218 Millionen US-Dollar erreicht. Es gab einige ziemlich große Updates, einschließlich der letzten Alpha 3.5-Version, die eine enorme Megacity namens ArcCorp hinzufügt hat. Nun gibt es für alle eine kostenlose Testwoche.

Bis zum 8. Mai kann Star Citizen kostenlos getestet werden. Dazu muss man lediglich den hier bereitgestellten Zugangscode eingeben und die Alpha-Version herunterladen. In dieser Zeit können Spieler verschiedene Schiffe und Fahrzeuge kostenlos testen. Dazu gehören der Avenger, Arrow, Prospector, Cutlass Black und Dragonfly.

Die Entwicklung des Mega-Titels schreitet voran. So kann man seine Dogfighting-Skills im Arena-Commander testen oder in Multiplayer-First-Person-Shooter-Schlachten mit der Star Marine teilnehmen. Was das komplette Spiel und die Singleplayer-Erfahrung Squadron 42 anbelangt, wird nächstes Jahr eine Alpha dazu erscheinen. Auch die Beta soll 2020 kommen. Wir sind gespannt.

Was ist Star Citizen?

Bereits seit 2013 sind Teile der Simulation (mit Shooter) spielbar. Haupt-Designer und Erfinder des Spiels ist der von der Wing Commander-Reihe bekannte Entwickler Chris Roberts, der dafür im April 2012 das Studio Cloud Imperium Games gründete. Es ist bislang das größte per Crowdfunding finanzierte Projekt. Der Titel läuft auf der Amazon Lumberyard-Spieleengine und verbindet die Genres Weltraum-Flugsimulation, Wirtschafts-Simulation und Ego-Shooter.