Mit mehr als 2 Millionen registrierten Nutzern schafft es keiner so schnell dem Crowd-Funding von Star Citizen das Wasser zu reichen!

Die ursprüngliche Kampagne aus dem Jahr 2012 zu Star Citizien von Cloud Imperium Games hat weiterhin Gelder von Spielern angenommen, was bedeutet dass jeder der 2 Millionen registrierten Nutzer im Durchschnitt etwas über 90 US-Dollar ausgegeben haben. Das Geld fließt ausschließlich in die Entwicklung des Spiels.

Bessere Schiffe von Anfang an

Einige Gamer haben jedoch mehr gekauft, da sie mit größeren Beträgen von Anfang eine größere Auswahl an Schiffen haben können. Man kann sich diese Schiffe natürlich auch verdienen, indem man das Spiel spielt und Credits verdient, mit Echtgeld geht’s eben schneller.

Eigenständige Single-Player-Kampagne noch 2018

Derzeit befindet sich Star Citizen in der Alpha 3.1. Die Single-Player-Komponente namens Squadron 42, soll im Laufe dieses Jahres erscheinen und eine Reihe von Einzelspieler-Missionen darstellen, aus einer Mischung aus Weltraumkampf und Ego-Gameplay. Große Namen als Schauspieler wie Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson und so weiter sind Charaktere in der Geschichte – wie in guten alten Wing Commander-Zeiten.