STALKER 2 wird keine Gefährten haben: Keine Freunde in der Zone!

Stalker 2 bietet eine "einzigartige Atmosphäre". Sehr düster. - (C) GSC Game World

GSC Game World hat weitere Details zu STALKER 2: Heart of Chernobyl veröffentlicht: Das Team sagte, dass es keine Freunde oder tierische Begleiter geben wird.

Aktuelle Open-World-Spiele ermöglichen es, sich mit NPC-Freunden zusammenzuschließen, um gemeinsam gegen Feinde anzutreten oder um Missionen zu bewältigen. Spiele wie Far Cry 6 oder Metro Exodus setzen auf dieses Gameplay-Feature. Aus irgendeinem bestimmten Grund wird das kommende STALKER 2 diese Option nicht bieten.

Maxim Tkachenko und Evgeniy Bazarov von GSC Game World sagten „Nein“ auf die Frage nach möglichen Begleitern im Open-World-Shooter. Ihnen zufolge handelt es sich bei dem Spiel um verzweifelte Einzelgänger und Gefahren, die aus jeder Ecke kommen. „Es gibt definitiv keine Freundschaft in der Zone“, sagten die Entwickler und deuteten an, dass man Fremden in dieser Welt nie trauen sollte.

STALKER 2: Nichts für Freunde!

Bereits im ersten Spiel konnte man schnell in einem Hinterhalt geraten. Manchmal musste man aber auch ein befreundetes Dorf gegen Banditen verteidigen. Wie genau die „Freundschaftsverhältnisse“ in STALKER 2: Heart of Chernobyl sind müssen wir wohl noch herausfinden. Aber es sieht so aus, als müssten wir wohl den Weg meistens alleine beschreiten.

Auch wenn die Welt größer sein wird als jene im ersten Spiel: Es wird keine Fahrzeuge geben! Vielleicht erwähnte GSC Game World deshalb, dass man „hunderte Stunden Spielzeit“ mit dem Titel haben könnte.

STALKER 2: Heart of Chernobyl erscheint am 28. April 2022 für PC und Xbox Series X/S. Wann die PS5-Version kommen wird ist noch ungewiss. Diverse Quellen sprechen von einer dreimonatigen Exklusivität für die Xbox-Plattform, bevor der Shooter auch für die PlayStation 5 erscheint. Auf jeden Fall ist das Spiel von Tag 1 an im Xbox Game Pass enthalten.

Übrigens wäre der Shooter für die letzte Konsolen-Generation unmöglich gewesen, wie der Entwickler bereits vor einiger Zeit sagte.