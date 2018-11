Wie Square Enix heute via Tweet bestätigt hat, wurde die Entwicklung von Kingdom Hearts 3 abgeschlossen.

Fans haben auf diese Fertigstellung und Veröffentlichung von Kingdom Hearts 3 bereits 14 Jahre gewartet. Ja, richtig gelesen. 14 Jahre ist es nun schon her, als Kingdom Hearts 2 veröffentlicht wurde. Square hat seitdem mehrere Spinoffs, Remasters, usw. veröffentlicht, aber nie eine Fortsetzung in all dieser Zeit.

Am 29. Januar 2019 können PlayStation 4– und Xbox One-Gamer endlich die Geschichte von Kingdom Hearts 3 erleben. Wir haben schon so darauf gewartet!

Kauftipp:

Kingdom Hearts III Deluxe Edition (PS4) bei Amazon.de für EUR 89,99 bestellen

Um die Wartezeit zu überbrücken empfiehlt der Twitter-Channel von Kindom Hearts die Games 1.5 + 2.5 sowie 2.8 zu spielen.

