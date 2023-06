Square Enix Entwickler würden gerne ein Final Fantasy 6 Remake machen

Square Enix arbeitet derzeit intensiv daran, Final Fantasy 7 neu zu aufzulegen, während sie gleichzeitig Final Fantasy 16 auf den Markt bringen. Es gibt sogar Gerüchte über ein Remake von Final Fantasy 9. Es steht also eine Menge Final Fantasy bevor. Doch die Mitarbeiter von Square Enix haben noch größere Pläne: Laut Vizepräsident und Geschäftsführer Yoshinori Kitase möchten die Entwickler auch Final Fantasy 6 neu gestalten.

“Ich denke, ein Remake von FF6 wäre schwierig”, sagte Kitase in einem Roundtable-Interview auf dem Square Enix YouTube-Kanal. “Das FF7 Remake ist noch nicht abgeschlossen, also kann ich noch nicht darüber nachdenken… Aber für FF6 gibt es viele Fans im Unternehmen und sie fragen mich oft ‘Wann machen wir Teil 6?'”

Kitase on when they will make Final Fantasy VI Remake:

“I think FF6 Remake would be difficult. FF7 Remake is not yet finished so I am not able to think about it… But for FF6 there are many FF6 fans inside the company and they often ask me ‘when are we making 6?'” pic.twitter.com/kC0EFLqiTn

